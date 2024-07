Si un tarjetahabiente no cumple con el pago mínimo requerido durante un mes, la deuda aumentará en el siguiente, lo cual puede conducir rápidamente a problemas financieros.

Los expertos financieros recomiendan que, si no se puede pagar el saldo completo, al menos se cubra más del pago mínimo (idealmente entre un 20 y un 30 por ciento adicional) y se suspenda el uso de la tarjeta de crédito.

Este es un instrumento de pago moderno que juega un papel crucial en el comercio electrónico de un país, al facilitar las transacciones comerciales. Pero además de utilizarla para realizar compras, el titular tiene la responsabilidad de efectuar los pagos según lo acordado en el contrato y de asegurarse de su uso adecuado.

Para mantener un control efectivo de las transacciones realizadas es importante recordar que no debe utilizarse como un fondo de emergencia, pues para eso están los ahorros, extralimitarse con ella.

Además, es recomendable pagar el saldo completo en lugar de limitarse a la cuota mínima e incluir dichos pagos en el presupuesto mensual para mantener un manejo financiero adecuado y evitar problemas de descontrol.

Cómo negociar una deuda

Aunque los bancos ofrecen promociones para fomentar el uso de las tarjetas de crédito, es fundamental que los tarjetahabientes eviten exceder sus ingresos mensuales. La imposibilidad de cubrir los pagos puede llevarlos a enfrentar una crisis financiera.

En la ley vigente en Guatemala, si un guatemalteco no tiene la liquidez suficiente para cubrir su deuda por el uso de tarjeta de crédito, tiene la opción de solicitar una reestructuración de la deuda. En estos casos, no se requiere la presencia de un fiador y no se deben cobrar intereses sobre la deuda reestructurada.

Así mismo, la cuota mensual a pagar no debe exceder el 20% de los ingresos mensuales del deudor. Esta medida está diseñada para proporcionar alivio financiero a aquellos que enfrentan problemas para cumplir sus obligaciones crediticias.

Otra recomendación de la Superintendencia de Bancos (SIB) es consolidar las deudas, lo que debe ofrecer una tasa de interés favorable y evaluar la conveniencia de cancelar las tarjetas que no se utilicen.

Ley de Tarjeta de Crédito en Guatemala 2024

El decreto indicaba que la ley entraría en vigor seis meses después de su publicación en el diario oficial. El decreto se publicó el 01 de marzo de 2024, por lo que la ley entrará en vigor el 01 de septiembre, excepto los artículos 35, 36, 37, 56, 58, 59, 60, 62 y 63 que entraron en vigor el mismo día de su publicación.

La nueva reglamentación propone, entre las modificaciones más importantes:

Artículo 11. En caso de celebrarse un convenio de pago, la tasa de interés deberá calcularse sobre el saldo inicial y no podrá fijarse sobre intereses, mora u otros recargos.

Artículo 17. La institución bancaria tiene prohibido disponer de los fondos monetarios o de ahorros del tarjetahabiente para adjudicarse pagos de las deudas por uso de tarjetas de crédito.

Artículo 21. La reposición de la tarjeta de crédito podrá tener un costo únicamente por extravío; no aplica para caso de robos.

Artículos 41 y 42. Se prohíbe el acoso, hostigamiento y uso de prácticas abusivas en las cobranzas.

Artículo 50. Se incluyen en el Código Penal de Guatemala los delitos de clonación y robo de datos de tarjetas.

Cómo tener acceso al historial crediticio

El reporte de crédito es la carta de presentación del solicitante al momento de pedir un crédito en una entidad bancaria. El informe proporciona detalles como deuda por institución, número de crédito, tipo de crédito, tipo de garantía, saldo de la deuda de capital, intereses y fecha del último pago realizado.

En Guatemala, la SIB es la institución encargada de proporcionar el récord crediticio. Para consultar su historial, cualquier persona puede realizar la siguiente operación:

Ingresar a la página de la Superintendencia de Bancos. Buscar la sección “Atención al usuario” y seleccionar “Historial Crediticio”.

Si ya cuenta con usuario inicie sesión. Caso contrario, debería crearlo, este trámite se puede realizar en una agencia bancaria o en su banca virtual. Para hacerlo en línea considere los siguientes pasos: Si utiliza los servicios de varios bancos, esta operación solo necesita hacerla con uno de todos.

Ingrese a su banca virtual y busque “otras gestiones” u “otras operaciones”. Debería aparecer una opción como “Solicitar usuario para el portal de la SIB” o “Gestiones SIB, solicitud de atención al usuario”.

Si los datos están actualizados y registrados correctamente, la plataforma del banco le permitirá “Crear o enviar la Solicitud”. Recibirá un correo electrónico de la SIB con su usuario y contraseña.

Una vez haya iniciado sesión en el portal de la Superintendencia de Bancos. Clic en “historial crediticio”.

Luego “Ver historial crediticio”, acepte términos y condiciones.

Finalmente, el sistema le brindará un archivo .pdf con los detalles de sus deudas bancarias actuales. Inclusive detallará cómo ha sido catalogado en los últimos cinco años como cliente.

La categoría asignada a cada cuentahabiente cambia mensualmente, es decir, si durante un mes del año usted no pagaba su deuda o pagaba solo la cuota mínima, también se verá reflejado en el historial.

Conceptos que todo usuario de tarjeta de crédito debe saber

Es importante utilizar de forma adecuada la tarjeta de crédito para evitar caer en una situación de sobregiro.

La SIB comenta que "se hace necesario investigar cómo funciona el sistema financiero y los productos y servicios que ofrece". Además, comprender y considerar estos conceptos puede beneficiar significativamente su vida financiera:

Fecha de corte: Día en que el emisor termina el registro de las operaciones realizadas en un periodo determinado (generalmente durante un mes).

Pago de contado: Monto que se debe pagar a más tardar la fecha límite de pago que aparece en el estado de cuenta.

Límite de crédito: Monto máximo que el emisor autoriza al tarjetahabiente a utilizar.

Fecha límite de pago: Fecha máxima establecida por el emisor para que realice el pago.

Pago mínimo: Cantidad definida por el emisor para mantener activa la tarjeta. Si se pagó solo el mínimo se incurre en intereses y otros cargos.

Saldo: Cantidad que se adeuda a la fecha de corte.

Es importante recordar la diferencia entre una tarjeta de crédito y una de débito. La tarjeta de crédito funciona como un préstamo que debe pagarse generalmente en un plazo de 30 a 45 días, dependiendo de las condiciones del banco emisor. En cambio, la tarjeta de débito utiliza los fondos disponibles en una cuenta corriente o de ahorros.