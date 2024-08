Si alguien aparece como "omiso" ante el ente recaudador, significa que no ha cumplido alguna de sus obligaciones tributarias, tales como la presentación de declaraciones o el pago de impuestos.

Los impuestos son pagos que el Estado exige a las personas para obtener los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos y responsabilidades, que son principalmente la prestación de servicios de educación, salud, seguridad e infraestructura, entre otros.

Según los Artículos 14 y 21 del decreto 6-91, Código Tributario, la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal y la omisión de su cumplimiento puede ser intencional o involuntaria, pero de todas maneras implica la aplicación de sanciones consistentes en multas y recargos por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Para resolver esta situación, es crucial que el contribuyente regularice su estado situación, presentando las declaraciones y pagos pendientes, para lo cual se puede comunicar con la SAT para solicitar cualquier aclaración o resolver su caso.

Verificación

Para obtener información precisa sobre omisos o conocer la situación de un emisor de facturas ante la administración tributaria, el interesado debe

ingresar al Portal de la SAT

seleccionar Verificador Integrado.

El sistema proporciona un resumen de los omisos.

La plataforma de la SAT mostrará el nombre y el número de identificación tributaria (NIT) del contribuyente o emisor, así como su situación fiscal. Si hay incumplimiento, el sistema lo indicará y permitirá descargar un archivo en formato .pdf con el detalle de las declaraciones omitidas o el tipo de incumplimiento.

Por otro lado, si el contribuyente está al día, el sistema mostrará el mensaje "No presenta incumplimientos", pero el ente aclara que este mensaje no garantiza la obtención de la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de esta considera otras obligaciones que no están reflejadas en el Verificador Integrado.

✅ Confirma el estado tributario de tus proveedores con el #VerificadorIntegrado.

Ingresa aquí ➡️ https://t.co/YyypHGiMyB pic.twitter.com/He5EEgULfo — SAT Guatemala (@SATGT) August 1, 2024

Cómo quitar un omiso

La SAT informa que, al detectar omisiones, el contribuyente debe regularizar su situación, lo que implica presentar las declaraciones faltantes y pagar los impuestos correspondientes, así como las multas y recargos.

De acuerdo con el artículo 92 del Código Tributario, un contribuyente incurre en mora si paga la obligación tributaria después del plazo establecido por la ley. En este caso, se aplica una sanción diaria equivalente a multiplicar el monto del tributo a pagar por un factor de 0.0005 por cada día de atraso. Es importante tener en cuenta que esta sanción por mora es independiente del pago de intereses.

Para calcular la multa, una vez que el contribuyente tenga la información sobre las omisiones reportadas por el sistema, deberá ingresar los datos en la sección de Autoliquidación del portal web de la SAT.

En esta sección, se deben ingresar declaración por declaración para determinar el monto total del adeudo tributario, que incluye impuestos, multas y recargos.

Facilidades de pago

El artículo 40 del marco legal citado también establece que la SAT debe ofrecer facilidades de pago de impuestos a los contribuyentes, hasta por un máximo de dieciocho meses, siempre que la solicitud se realice antes del vencimiento del plazo para el pago y se justifiquen las razones que impiden el cumplimiento normal de la obligación.

Es importante tener en cuenta que no se concederán facilidades de pago para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni las retenciones del IVA.

Para solicitar un convenio de pago, los contribuyentes deben consultar la sección Solicitudes de Facilidad de Pago en el portal de la SAT. La primera parte del proceso se realiza de manera virtual. Una vez completada, se agendará una cita en el departamento de Reconocimiento Unilateral de Adeudo Tributario para finalizar el trámite.