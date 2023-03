Quiebra del Banco Silicon Valley: Cómo repercute en otros países y qué medidas ha tomado EE. UU. para evitar el “contagio”

Las autoridades estadounidenses cerraron el banco el viernes para proteger los depósitos de sus clientes.

El sector bancario en su conjunto se hundió el jueves en Wall Street, pero el viernes, las acciones de algunos bancos más grandes reflotaron.

Sin embargo, los prestamistas regionales siguieron bajo presión, incluido First Republic Bank, que se desplomó casi un 30% en dos sesiones el jueves y el viernes, y Signature Bank, expuesto a las criptodivisas, que ha perdido un tercio de su valor desde el miércoles por la noche.

Yellen dijo el domingo que el Gobierno trabaja con la agencia estadounidense de garantía, la FDIC, en una “resolución” de la situación en SVB, ya que aproximadamente el 96% de los depósitos de la entidad financiera no tienen garantía de reembolso.

“Estoy segura de que ellos (la FDIC) están considerando un amplio abanico de opciones disponibles que incluyen adquisiciones“, dijo.

Yellen aseguró que las reformas realizadas tras la crisis financiera de 2008 cerraban la puerta a un rescate del SVB.

“Durante la crisis financiera, hubo inversores y propietarios de grandes bancos que fueron rescatados… y las reformas que se han puesto en marcha significan que no vamos a volver a hacer eso“, dijo.

Además de desatar la preocupación entre los inversores, la caída del Silicon Valley Bank ha afectado al resto del sector financiero dentro y fuera de Estados Unidos.

Varias instituciones financieras se vieron arrastradas, como Signature Bank, First Republic Bank o Western Alliance, y su cotización en bolsa se suspendía debido a sus caídas.

Según The Wall Street Journal, los inversores están castigando a las empresas que han apostado por negocios potencialmente complicados, como PacWest Bancorp, que ha caído más de un 30 %.

Tanto este último como First Republic han centrado su cartera de préstamos en el sector inmobiliario y también, en parte, en empresas de capital de riesgo.

Asimismo, el canal especializado CNBC, aseguraba que los inversores están mirando con lupa a las instituciones que, como el SVB, han apostado por los Bonos del Tesoro a largo plazo.

Las principales corporaciones financieras estadounidenses, por su parte, también se vieron afectadas, como JPMorgan Chase, que perdió un 5 %, y Goldman Sachs, cuyos títulos bajaron un 2 %, aunque a tres horas del cierre las acciones de la mayoría de los principales bancos parecían estabilizarse.

JPMorgan Chase rebotó un 1.68 %, Bank of America perdía un 0.61 %, Citigroup se dejaba un 0.39 %, y Wells Fargo ganaba un 0.67 %, mientras que otros como US Bancorp (-3.78 %) y Goldman Sachs (-3.41 %), seguían registrando importantes caídas.

Las entidades financieras europeas también sufrieron el viernes fuertes pérdidas por la crisis de SVB.

En España, el Banco Sabadell y el Santander perdían más de un 5 %; en el parqué londinense, HSBC -primer banco de Europa por capitalización- se dejaba también más de un 5 %, junto a Barclays; mientras que en Fráncfort encabezaba las pérdidas el Deutsche Bank, con más de un 7 % de caída, al tiempo que el Commerzbank se dejaba en torno al 2.5 %.

La criptomoneda estable USDC, perdió este sábado su paridad con el dólar después de que la entidad emisora, la empresa estadounidense Circle, anunciara que tiene cerca del 8 % de sus reservas alojadas en Silicon Valley Bank (SVB).

USDC (también conocida como USD Coin), una de las criptomonedas estables más importantes y respaldada por dólares estadounidenses, cotizó a un mínimo de 87 centavos, perdiendo la paridad con 1 dólar para la que está diseñada, según informó The Wall Street Journal.

El movimiento se produjo horas después de que la empresa Circle indicara a través de Twitter que tiene un 25 % de sus reservas en efectivo repartidas en seis bancos y uno de ellos es SVB, que colapsó este viernes y tuvo que ser intervenido por los reguladores estadounidenses.

2/ Like other customers and depositors who relied on SVB for banking services, Circle joins calls for continuity of this important bank in the U.S. economy and will follow guidance provided by state and Federal regulators.

— Circle (@circle) March 11, 2023