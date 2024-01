Gabinete de Bernardo Arévalo: Quién es el ministro de Energía y Minas nombrado en lugar de Anayté Guardado

Ha trabajado en Mesoamérica y junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por la integración energética regional.

La institución informa en su página electrónica, que es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Su sede está en Santiago de Chile, y tiene dos sedes subregionales, una para Centroamérica ubicada en México, que es con la que ha laborado Ventura.

El ahora ministro, también trabajó en la Unidad de Planificación del sistema eléctrico del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), según dio a conocer el nuevo gobierno. Ventura es experto en la matriz energética nacional y será quien encabece su transformación, se agregó.

En su perfil de Linkedin aparece su experiencia como:

Oficial de Asuntos Económicos en CEPAL por 13 años, de 1996 al 2009.

Jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales, en esa misma entidad del 2010 a marzo del 2022.

Y consultor independiente en temas energéticos en México, desde marzo de 2022 hasta enero del presente año.

También, en el 2023 se le menciona como parte del equipo docente de la Maestría en Regulación y Políticas Públicas en el sector de energía en el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

Declinó

En el caso de Anayté Guardado, fue presentada el 8 de enero por el binomio presidencial junto con los futuros ministros. Sin embargo, el 10 de enero declinó e indicó que puso el puesto a disposición del binomio presidencial.

Guardado emitió posteriormente un comunicado indicando que “ante la coyuntura que atraviesa el país, he decidido declinar a mi nombramiento dentro de su gabinete de gobierno”.

Añadió en esa ocasión que desde que se anunció el gabinete ha sido víctima de “una campaña de desprestigio” por medio de X, antes Twitter, donde según el documento, se han publicado videos sobre entrevistas brindadas a medios de comunicación como representante de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, “las cuales sucedieron hace más de 6 años”.

“Mi objetivo principal era representar al país y no a un sector especifico, ya que no estoy agremiada a ninguna organización en particular; soy una profesional de carrera, con un postgrado en Derechos Humanos y me he desempeñado en altos puestos ejecutivos a nivel privado, dispuesta a trabajar en esta ocasión en el sector público por el desarrollo nacional” y “creo firmemente en una Guatemala unida y una sociedad que logre alcanzar la madurez necesaria para generar el diálogo, incluyendo a todos los sectores”, agregó en el boletín.

Finanzas

En el caso del Ministerio de Finanzas, el actual diputado Jonathan Menkos, quien asumió como parlamentario en la décima legislatura el 14 de enero, deberá pedir permiso al Pleno para retirarse temporalmente del cargo, para luego poder asumir como ministro.

Las actuales autoridades del Minfin no podrían dejar el cargo, sin tener el relevo correspondiente.

Consultado el Minfin al respecto, respondió que por ahora aún está el ministro Edwin Martínez Cameros en el cargo, hasta que llegue Menkos.