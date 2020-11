Quiénes son los millonarios ganadores y perdedores tras las elecciones en EE. UU.

Si bien aún no se sabe quién ganará la presidencia, y cuáles de los más de 250 multimillonarios y cónyuges que donaron a Trump o Biden saldrán victoriosos, ya se pueden ver quienes salieron airosos o empiezan a lamentarse por el devenir del recuento electoral.

Algunos de los donantes ultrarricos consiguieron que su candidato preferido fuera elegido o ayudaron a impulsar o acabar con las iniciativas electorales en sus estados de origen. Otros gastaron mucho en sus propias carreras políticas fallidas. Éstos son los ganadores y perdedores multimillonarios más notables del día de las elecciones de 2020, hasta ahora:

Ganadores

Jim Justice

Uno de los primeros ganadores del día de las elecciones, el único multimillonario de Virginia Occidental, se aseguró un segundo mandato como gobernador del estado, superando a su oponente por un margen de dos dígitos a pesar de que no se contaron todos los votos, según Associated Press. Justice, de 69 años, recaudó US$ 1,8 millones para su campaña y se prestó otros US$ 2 millones, o el 2% de su patrimonio neto estimado de $ 1,2 mil millones.

El magnate minero del carbón se postuló como demócrata en 2016, pero cambió de partido seis meses después de su mandato. Una investigación de Forbes en abril de 2019 reveló que Justice había evitado impuestos y grandes facturas desde que se convirtió en gobernador y recibió más de US$ 10 millones en órdenes judiciales y US$ 13 millones en embargos relacionados con impuestos.

Sheldon Adelson

El mega-donante republicano gastó mucho en mantener al Senado en rojo, inyectando US$ 60 millones al Fondo de Liderazgo del Senado. También dio US$ 1 millón a un super-PAC (Comité de Acción Política) que apoya la reelección de Lindsey Graham, quien venció cómodamente a su oponente. Adelson fue uno de los 15 multimillonarios y cónyuges multimillonarios que invirtieron dinero en el PAC.

Reed Hastings y Patty Quillin

La esposa del cofundador y director ejecutivo de Netflix, Patty Quillin, fueron uno de los mayores donantes políticos a las propuestas de California este año, dando un total de US$ 4,7 millones a cinco de las 12 propuestas estatales que se sometieron a votación. Su donación más grande: US$2 millones para luchar contra la Proposición 20, que de aprobarse habría dificultado que los delincuentes condenados calificaran para la libertad condicional anticipada.

También dio un cuarto de millón de dólares para apoyar la Proposición 17, dando a las personas en libertad condicional en el estado el derecho al voto, que hasta ahora ganaron el 59% de los votos. Sin embargo, a otros accesorios que ella apoyó no les está yendo tan bien. Dio US$ 1 millón para la aprobación de la Proposición 16, que derogaría la prohibición estatal de la acción afirmativa; hasta ahora, 56. El 1% de los votantes rechaza la medida. Quillin también dio US$ 750.000 para respaldar la Proposición 25, que reemplazaría el sistema de fianza en efectivo del estado con un algoritmo basado en el riesgo. Con el 55,4% de los votantes rechazando, es poco probable que se apruebe.

Perdedores

Mark Zuckerberg

Los brazos filantrópicos y de defensa del fundador de Facebook (la Iniciativa Chan Zuckerberg, la Iniciativa Chan Zuckerberg LLC y el Instituto Chan Zuckerberg) gastaron la asombrosa cantidad de US$ 14,6 millones para apoyar una sola medida: la Proposición 15, que aumentaría los impuestos a la propiedad de las empresas (incluido Facebook) para recaudar miles de millones para las escuelas y el gobierno local.

Con casi 11,6 millones de votos contados, está perdiendo por poco, con un 51,7% de los votantes que rechazan el aumento del impuesto a la propiedad comercial. Pero al segundo mayor gasto de Zuckerberg le está yendo mejor. Chan Zuckerberg invirtió casi US$ 2,3 millones en la lucha contra la Proposición 20, uniéndose a Hastings y Quillin en sus filas de donantes. Con alrededor del 70% de los votos contados, los votantes están rechazando esa medida hasta ahora.

Steve y Connie Ballmer

Steve y Connie dieron cada uno US$ 3 millones para apoyar la aprobación de la Proposición 25, que aboliría el sistema de fianza en efectivo del estado y lo reemplazaría con un algoritmo basado en el riesgo. Hasta el momento, el 55,4% de los votantes rechaza la propuesta. La pareja también dio US$ 500.000 millones cada uno a la Proposición 16, que derogaría la prohibición estatal de la acción afirmativa; también se prevé que pierda.

Michael Bloomberg

No importa quién gane la presidencia, el cofundador de Bloomberg LP y ex alcalde de la ciudad de Nueva York está gastando mucho dinero. Bloomberg gastó la asombrosa cantidad de US$ 1,1 mil millones de su fortuna en su campaña presidencial, que cerró después de obtener solo una victoria el Súper Martes (el territorio de Samoa Americana). Luego prometió gastar más de US$ 100 millones para apoyar a Biden en Florida, Texas y Ohio, todos los estados en los que se prevé que gane Donald Trump.

Kanye West

El rapero convertido en candidato saltó a la carrera tarde y solo apareció en las boletas en 12 estados, a pesar de haber donado más de US$ 10 millones de su propio dinero a su campaña. Hasta el miércoles por la mañana, había ganado solo 60.000 votos de los 160 millones de votos emitidos . West concedió el martes por la noche en un tweet eliminado desde entonces: “WELP KANYE 2024”.

Por Angel Au-Yeung, Deniz Cam, Chase Peterson-Withorn, Michela Tindera

* En alianza con Forbes Colombia, artículo de Forbes Staff.