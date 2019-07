Rapidez: La ventaja de las empresas pequeñas sobre las grandes en la innovación

Castillo tuvo un espacio en el II Foro de Innovación organizado por Cámara de Industria, un evento que se realizó ayer y que reunió a más de 200 empresarios de micro, pequeñas, medianas y macroempresas. (Foto Prensa Libre)

Originaria de España, graduada de Artes Aplicadas en la especialidad de Decoración y Técnica Superior en Gestión Comercial y Marketing. En el 2012, Igone Castillo fundó el portal Doctora Retail, colaborando con comerciantes independientes y apoyándolos en la puesta en marcha de proyectos de marketing y diseño.

En una entrevista para Prensa Libre, mencionó que antes de innovar hay que observar dentro y fuera de la empresa, sobre todo a los consumidores o clientes, para conocerlos y saber qué les gusta, qué quieren y cómo compran.

Entrevista con la Doctora Retail

¿Qué consejo le puede dar a los empresarios guatemaltecos para identificar en qué áreas de la empresa o negocio se debe innovar?

Especialmente, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestros clientes, en saber qué es lo que quieren, que necesitan, qué les molesta cuando van a comprar, si son personas que quieren hacer que su compra sea un disfrute y pasar más tiempo en la tienda, si compran más o menos por Internet, todo ese tipo de cosas que nos va a dejar identificar quién es nuestro cliente, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le gusta, qué es lo que le molesta y, a partir de ahí, podemos hacer cambios en nuestro negocio para adaptarnos a ellos. Muchas veces la tecnología va a ser clave para poder observar a este cliente, para saber qué es lo que quiere, pero en otros casos no es para nada necesario o podemos utilizar mecanismos muy sencillos para poder disfrutar de este conocimiento del cliente y sacarle partido.

¿Cómo identificamos las áreas para innovar en una tienda física y en una virtual?

Las tiendas Online nos dan más datos y esos datos están muy bien para conocer al cliente, pero no necesariamente debe de ser diferente a una tienda física. De hecho, yo lo que quiero es satisfacer las necesidades de mi cliente, ya sea a través del medio Online, a través de la tienda física o de la combinación de ambas. Lo interesante es eso, observar que estamos en un entorno totalmente omnicanal donde el cliente se mueve de la tienda Online a la tienda física y tenemos que percibir también cómo es ese viaje hasta que llega a esa decisión de compra.

¿Qué tendencias sobresalen en la innovación de las empresas?

Tengo un pequeño catálogo de algunas de ellas que me parecen muy interesantes para los comerciantes. La primera es todo lo que tiene que ver con lo ecológico, lo verde, incluso cómo esto afecta también a la manera de comprar, hacer una compra consciente y un consumo más responsable. La segunda tendencia es la importancia que da, cada vez más, el consumidor a la experiencia en la tienda y cómo las tiendas físicas para diferenciarse del hecho de ir a coger a una estantería y comprarlo, tienen que apostar por esa experiencia, por ofrecer ese algo más a los clientes cuando visitan un negocio físico. Y la tercera es el avance que está teniendo la logística y cómo esto está afectando ya no solo a las tiendas Online sino también a la manera de comprar en general y, por lo tanto, también a las tiendas físicas. Tenemos una logística más rápida, más adaptada al cliente o incluso también más ecológica.

Después de ya identificar lo que tenemos que hacer para innovar ¿cuáles son los pasos para lograrlo?

Empezaríamos por hacer una lluvia de ideas, para hacer esa lluvia de ideas lo que necesitamos es haber planteado un espacio y un tiempo destinado a la innovación de nuestra empresa. A partir de ahí, dejar que el propio cliente aporte, que sea nuestro equipo el que también aporte, que haya una persona encargada de dirigir esa innovación y con todas esas ideas vamos a pasar a una fase de maduración y de saber cuánto nos cuesta poner esto en marcha, es posible, necesitaríamos un socio, necesitaríamos un inversor, cómo podemos hacer una prueba. Una vez madurada la idea, pasaríamos a fase de test, de hacer una pequeña prueba con clientes para saber si funciona o no funciona y, a partir de ahí, si no funciona pasaríamos a una nueva idea y si funciona la pondríamos en marcha con todos los medios que dispongamos.

¿En cuánto tiempo se podría llegar a hacer ese cambio?

Depende un poco de qué estamos hablando, de qué tipo de innovación, pero es importante ser rápidos en la innovación. No podemos entretenernos, no podemos pensar en que esa idea si va a funcionar o no va a funcionar. Vamos a ser rápidos y ágiles y para esto las empresas pequeñas tienen una ventaja, no tienen que pasar por tantas personas que deciden, no tienen que pasar por diferentes departamentos, por pedir presupuestos, etc. Las empresas más pequeñas van a tener una ventaja para innovar y deben ser capaces de verlo y de ponerlo en marcha.

¿Por qué es necesario que las empresas se arriesguen a innovar?

Pues, sobre todo, porque estamos en un mercado que está cambiando continuamente. Como dicen algunos expertos, estamos en un cambio de era, lo que servía hace 20 años ya no sirve y lo que servía hace cinco posiblemente tampoco, entonces para poder adaptarnos es necesario que invirtamos el tiempo y nuestros recursos en innovación.

Igone, en su portal Doctora Retail, recomienda que al mismo tiempo en que se realiza la innovación se debe de trabajar en un diseño atractivo para el negocio, crear una propuesta de valor para los clientes y, si solo tiene tienda física, ella recomienda tener un espacio Online para mejorar la experiencia del cliente.

