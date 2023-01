Robos de vehículos con mercadería: dónde, cómo y con qué frecuencia ocurrieron en el 2022

“…Ayer me robaron un contenedor y su chasis en el área de Palín- Amatitlán. Me urge localizar el equipo, ojalá con la mercadería, pero si ya no está, el contenedor y el chasis son vitales. Por favor ayúdenme”, escribió en Twitter, Ana Lucía Castañeda, el recién pasado 29 de diciembre.

Castañeda, quien es jefa de Operaciones de TCA, empresa de transporte de carga, contó que es la primera vez, desde 1978 que les roban un contenedor con mercadería importada. Sin embargo, se sorprendió al ver que entre las respuestas a su publicación, a varios internautas que denunciaban la recurrencia de estos hechos, e incluso, señalaban un lugar donde suelen aparecer las plataformas y contenedores robados.