Sector productivo cuestiona eficacia de cambios en Ministerio de Agricultura

Para comenzar, creó la plaza de viceministro de Ganadería y cambió los nombres de las plazas de los otros cuatro viceministros; sin embargo, la reestructuración es más amplia, según advierte el sector productor agropecuario, el cual pide la derogatoria del primer acuerdo gubernativo, que ya está vigencia, y que no se continúe con los cambios.

El Visar es el que efectúa controles fitosanitarios. Además, es el que certifica el cumplimiento de la estricta normativa internacional, el cual es reconocido como representante de país, porque es la contraparte con las autoridades ante Estados Unidos, la Unión Europea, Centroamérica y México, detallan las entidades que forman parte del sector.

La decisión del Gobierno, contenida en el acuerdo gubernativo 217-2023, firmada por el presidente Alejandro Giammattei, fue publicada el miércoles 20 de septiembre del 2023 en el Diario de Centro América, y entró en vigor el jueves 21.

En ese documento se indica que se está llevando a cabo un proceso de reestructuración para fortalecer dicha cartera, y derivado de ello son necesarios los cambios a las plazas de viceministros.

Con ese acuerdo se creó la plaza de viceministro de Ganadería y se modificaron las cuatro existentes, de manera que el viceministro de Desarrollo Económico y Rural pasa a ser viceministro de Agricultura, el de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones —del Visar— a ser de Gestión Interna y Tecnología de la Información. Al encargado de Asuntos de Petén se le agrega el manejo de los recursos naturales para la productividad agropecuaria, mientras que el de Seguridad Alimentaria y Nutricional pasó a ser de Alimentación.

Cambio de funciones

Directivos de sectores agropecuarios explicaron que en una reunión sostenida el jueves 21 de septiembre con el ministro Édgar René de León Moreno, el funcionario les dijo que solo se trata del cambio de nombre de los viceministerios, pero que cuando les explicaron la nueva organización observaron que es un reestructuración y cambios de funciones.

De esa cuenta, el Visar desaparecerá y será convertido en una dirección, indicaron Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), y María del Rosario Penedo de Falla, presidenta de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavi).

Caballeros agregó que al Visar se le bajará la jerarquía y se coloca como una dirección dependiente del despacho del ministro, lo que consideran supondría también una baja de presupuesto que afectaría sus operaciones.

Con el acuerdo gubernativo publicado, eso aún no sucede —ya que solo se cambian las plazas de viceministros—, pero la siguiente etapa de la reestructuración es dejar al Visar como la Dirección de Sanidad Agropecuaria, agregó Jorge Hernández, director ejecutivo de la Asociación del Gremio Químico Agrícola (Agrequima), al comentar lo que les explicó el Maga.

Piden derogatoria

En comunicados de prensa emitidos el viernes y sábados últimos, Camagro y Fasagua expusieron diversos puntos y piden la derogatoria inmediata del acuerdo gubernativo y que se detengan los cambios.

Camagro expuso que son retrocesos en institucionalidad de la inocuidad y sanidad agropecuaria, que ponen en riesgo la producción nacional y una amenaza a la producción nacional agropecuaria, y argumentaron que las organizaciones de productores agropecuarios, agroexportadores y agroindustriales mostraron su preocupación, ya que el Visar es la entidad responsable de la sanidad e inocuidad agropecuaria e hidrobiológica del país.

Al sustituirlo por el Viceministerio de Gestión Interna y Tecnologías de la Información, “tendrá funciones totalmente distintas, y que básicamente corresponden a las funciones administrativas que hoy están bajo el despacho del ministro”, agregó.

Señalaron que ese ministerio tampoco ha realizado un proceso de consulta y socialización con los sectores productivos con antelación, para evaluar el impacto.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), en su comunicado, solicita restituir y fortalecer técnica y financieramente el Visar, ya que es la unidad especializada que presta los servicios de los cuales dependen diariamente las exportaciones de productos agrícolas y de acuicultura y pesca, que representa alrededor de US$5 mil millones anuales.

Lo que dice el Maga

Consultado el Maga respecto del alcance de los cambios y cómo quedan las funciones del Visar y del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, respondió por medio de la oficina de comunicación social que el acuerdo gubernativo crea con el artículo 1 la plaza de viceministro de Ganadería, con lo cual se pretende fortalecer la institución y brindar un mejor servicio a todos los sectores productivos.

Agregó que el artículo 3 “únicamente modifica la denominación de los cuatro viceministerios existentes”. “Sin embargo, el artículo 4 establece que el ministerio debe realizar las gestiones para la readecuación de su reglamento orgánico interno” y, “en ese sentido, los nombramientos de los cuatro viceministros.

La cartera argumentó que “en ningún momento busca atentar contra la producción agropecuaria e hidrobiológica del país”.

Advierten de vacío legal

Por aparte la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala (Fasagua), que representa a productores de hortalizas, entre ellos tomates, chiles, cebollas y pepinos, manifestó que fue una sorpresa para los productores y usuarios de los servicios que brindan las instituciones vinculadas a la fitosanidad del Maga.

Además, señala que “al desaparecer la plaza de viceministro del Visar, genera un vacío institucional, que se debe suplir de manera inmediata debido a los compromisos contraídos local e internacionalmente” como las normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), certificaciones y otras. De lo contrario se estaría “paralizando las exportaciones e importaciones de los productores agrícolas regulados y no regulados”, ya que se debe respetar la Ley de Sanidad Vegetal y Animal (decreto 36-98).

Ese punto fue reforzado con la postura del director ejecutivo de Agrequima indicando porque en lo que se ejecutan el resto de las acciones para la reestructuración queda un gran vacío legal en el funcionamiento y apoyo que requiere el sector agrícola para poder seguir operando, importando y exportando.

Controles

La presidenta de Anavi, indicó que como sector avícola se adhirieron a otros sectores que participaron en la reunión con el Maga, pidiendo que se revoque o derogue ese acuerdo gubernativo.

Entre otros puntos, mencionó que el sector avícola tiene una amenaza constante en la actualidad con la influenza aviar ya que México tiene casos, y es el Visar el que ha vigilado y se ha hecho cargo de vacunaciones perifocales y un cordón sanitario alrededor de la frontera norte para evitar que esas enfermedades pasen no solo a Guatemala Centroamérica. “A la hora que el Visar desaparezca habrá incertidumbre por esos cambios funcionales porque no se ven la estructura quién se va a hacer cargo de eso”, añadió.

La directiva coincide con otros ejecutivos y cuestiona que se publiquen cambios como los del 217-2023, sin tener un trabajo completo respecto a funciones, que crean incertidumbre.

Efraín Hernández, gerente de la Asociación de Exportadores de Cardamomo de Guatemala (Adecar), dijo que con los cambios podrían quitarle presupuesto al Visar y afectar las operaciones por lo que pueden correrse riesgos en las admisibilidades de los productos frescos a mercados de Estados Unidos y Europa, por ejemplo, además que se debilita al sector exportador.

Problemas en la gestión

Según un análisis preliminar de los asesores de Camagro, con base a reporte de sus socios y de otras organizaciones con las que coordinan, desde que entró en vigor el cambio inicial ya se reportan problemas para el servicio en el Maga.

Y es que el Visar tiene a su cargo más de 150 trámites diferentes asignados, y para los cuales no existiría certeza jurídica por esas reformas. Ese viceministerio recibe alrededor de 250 solicitudes de trámites diarios, y el viernes 22 de septiembre ya estaban paralizados más de 200 que no pueden ser resueltos o avanzar en la etapa de su proceso por que hay incertidumbre en el personal encargado porque las reformas les podrían generar hallazgos, denuncias o faltas administrativas. Ya que parte del nombre de plazas de viceministros, no hay una normativa que instruya las acciones a seguir en cada trámite y atención al usuario.

También se considera que, si se cambió el nombre de las plazas de viceministros, pero no el reglamento orgánico interno, los funcionarios en esos cargos tampoco pueden firmar, porque los cambio el nombre de la plaza, pero no de los viceministerios, entre otros detalles.

Cambios a destiempo que crean más incertidumbre

El sector también expresó su preocupación por que el país está a pocos meses del cambio de gobierno y se están haciendo estas modificaciones, lo cual les llama más la atención y les preocupa más porque además crea incertidumbre, y señalaron que el sector no fue consultado para analizar el impacto.

Camagro, y la directiva de Anavi, expusieron que no es recomendable modificar la estructura orgánica de un ministerio tan importante para la economía y la seguridad alimentaria del país en medio de un proceso de transición de gobierno.

El ejecutivo de Agrequima refirió que es un proceso que debió haber arrancado a inicios del período de gobierno ya que a tres meses y medio del cambio de gobierno se genera incertidumbre “ya que no daría tiempo a completar toda la reestructuración y en lugar de fortalecer el ministerio, se debilitaría todo el sistema dejando en grave riesgo la sanidad agropecuaria.