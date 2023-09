Seguro contra daños de vivienda: Cuánto cuesta en Guatemala y qué hay que saber para contratar uno

Ante esta situación, Prensa Libre sondeó cuánto cuesta asegurar una vivienda en Guatemala y cuáles son los aspectos para tener en cuenta al contratar uno que cubra la reconstrucción de su vivienda en caso esta sufra daños, o colapse, a consecuencia de un desastre natural.

De acuerdo con Hermann Girón, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), en Guatemala hay 13 aseguradoras con las que se puede adquirir un seguro de vivienda y este es fácil de contratar.

¿Qué debe tener en cuenta?

“El seguro de vivienda es muy accesible, más cuando se toma conciencia que la casa se puede perder de forma completa en un evento de la naturaleza”, explicó Girón, quien hizo énfasis que el aspecto más importante a tener en cuenta, es asegurar el valor completo de la unidad habitacional o vivienda.

Girón explicó que el costo del seguro depende de la suma asegurada que se contrate, y aquí la importancia de asegurar la suma correcta del valor de la vivienda. Porque al decir que una casa vale menos para contratar un seguro más barato, tendrá consecuencias a la hora del reclamo.

Por lo que el entrevistado insistió en que el interesado debe tener en cuenta, asegurar la suma correcta y que esta refleje el valor que tendría la reconstrucción de la vivienda si hubiera una pérdida total por incendio, terremoto, inundación, hundimiento o algún problema derivado de un fenómeno natural.

Otro punto para tener presente es que los terrenos no se aseguran. Es decir, si una casa costó Q200 mil, hay que restarle lo que sumó el terreno, en este caso podría ser Q70 mil. Por lo que la suma asegurada debe ser la de la construcción en sí, Q130 mil, según un ejemplo que dio Girón.

En cuanto al costo mensual para este mismo caso con una suma asegurada de Q130 mil podría pagar una prima entre a Q2 mil y Q4 mil anuales, dependiendo de las coberturas que se contraten. Es decir, que el pago mensual podría rondar entre Q165 a Q330 mensuales, para este ejemplo.

Girón concientizó que “vale la pena hacerlo rápido, porque además de los eventos de la naturaleza como lluvias, crecidas de ríos, entre otros, Guatemala es un país sujeto a riesgos de terremoto, por lo que las viviendas son muy vulnerables a movimientos de la tierra y el costo de un seguro es relativamente barato”.

Además, recalcó que cualquier persona que tenga una vivienda en Guatemala y que no tenga el dinero para reconstruirla, en caso de perderla por un fenómeno natural, debería contratar un seguro de vivienda.

¿Cómo adquirir un seguro para su vivienda?

Existen tres formas de asegurar una vivienda:

Comprando el seguro cuando se compra la su vivienda con algún crédito, porque la mayoría de los bancos que prestan dinero para la compra de vivienda le piden al deudor la compra de un seguro. Una póliza colectiva, este caso se da cuando se asegura un condominio o torre de edificios. Asegurando su vivienda de forma voluntaria, asesorándose con un experto que le guíe para adquirir el seguro más conveniente.

De acuerdo con Víctor Ché, corredor de seguros con 15 años de experiencia en el sector, advirtió que, en estas opciones, hay desventajas, específicamente al contratar una póliza colectiva, pues en este caso es la misma suma asegurada para todos los vecinos sin condicionar, ni tomar en cuenta el menaje de cada casa, es decir los bienes muebles y enseres que sirven exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de una familia.

Sin embargo, Ché explicó que lo más usual en el mercado guatemalteco es precisamente la póliza colectiva, “pues lo que se hace, es crearle la necesidad a la junta directiva de condominios, para que todos lo tengan y lo contraten en conjunto; de lo contrario nadie asegura su casa. Por cultura, si apenas aseguramos el carro, mucho menos la casa. Es un tema bien complejo; el producto existe, pero actualmente en el mercado es una práctica que no se da”, comentó.

En este contexto, la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), da cuenta de los siguientes porcentajes de seguros más contratados por los guatemaltecos:

29% – seguro de gastos médicos

22% – seguro de vida colectivo

17% – seguro de automóvil

13% – seguro contra incendios

3% – seguro de vida individual

2% – seguro de accidentes personales

1% – seguro por caución

¿Cómo funciona?

Ché explicó que el cliente traslada el riesgo a la aseguradora con la contratación de un seguro y esta cobra una porción; por si ocurre un evento natural que dañe la vivienda, el seguro lo cubre, y si no sucede, percibe una ganancia.

Si la zona es de alto peligro, la aseguradora prefiere no correr el riesgo y no asegurar, por ejemplo: casas ubicadas a orilla de lagos, ríos y mar, por ejemplo, los chalets no son asegurables; tampoco en donde hay fallas geográficas o inmuebles que están ubicados en cumbres, peñas, entre otros.

Sin embargo, si todo está en orden y el riesgo está asumido por una aseguradora, existe una póliza y hay un contrato, esta lo tiene que cumplir.