Tigo Business Forum 2019: Las 5 frases de cómo hacer negocios inteligentes en un mundo conectado

En el evento se abordó que en un mundo cada vez más conectado, las empresas que centren sus estrategias en ser un negocio inteligente podrán ser más eficientes y ágiles en la toma de decisiones.

1. “Solo las empresas que se transformen en una empresa inteligente tendrán posibilidad de sobrevivir en el futuro”, Francisco Mancilla, director de Tigo Business Forum.

2. “Lo más importante para la seguridad de las empresas es trabajar desde las personas”, Kevin Mitnick, famoso hacker y consultor de ciberseguridad.

Now it’s my turn, @kevinmitnick 😉 Also delighted to participate in @Tigo_GT Business Forum talking about #DigitalTransformation cc @kevinolearytv @GoodRebels pic.twitter.com/DHf4S8nKU1

— Juan Luis Polo (@juanluispolo) September 3, 2019