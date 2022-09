Tipo de cambio en Q7.8: A qué se debe el leve aumento en el precio del dólar en las últimas semanas frente al quetzal

El pasado 1 de agosto el tipo de cambio de referencia por parte del Banco de Guatemala (Banguat) se cotizaba en Q7.72 y ayer la cotización oficial fue de Q7.82, por lo que un período de 53 días aumento diez centavos, y las autoridades llamaron a los agentes económicos a no alarmarse, ya que es un comportamiento normal.

Las estadísticas, indican que de enero a agosto el tipo de cambio promedio Q7.68 por US$1 por compra y para la venta Q7.72, mientras durante el 2021 fue Q7.71 para la compra y Q7.75 en la venta.

¿Qué lo explica?

Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banguat y Junta Monetaria (JM), dio a conocer en conferencia de prensa, algunos elementos que han observado en el mercado cambiario, pero recalcó que “el comportamiento del tipo de cambio sigue manteniendo una estabilidad”.

Explicó que en el reporte de Q7.81 por US$1 (miércoles 21 de septiembre), se debe al comportamiento estacional de la variable; no hay nada anormal, y es típico en estos meses del año en los cuales se presenta en todos los ejercicios anteriores.

“Sabemos que en este período aumenta la demanda de divisas para las importaciones de fin de año, y las empresas buscan los dólares para poder hacer las compras”, apuntó en la conferencia.

Además, se detectó otra variable, ya que en el contexto internacional hay una disminución en las tarifas del transporte marítimo, sobre todo en el costo de los fletes de los contenedores (de las rutas hacia China), que están a la baja, y aunque con cierto rezago se traslada al mercado guatemalteco, situación que está siendo aprovechada y coincide con ese aumento de las importaciones de los bienes navideños.

El funcionario de la banca central aseguró que este comportamiento “se da precisamente a finales de julio hasta octubre de manera que no es nada anormal y que los agentes económicos estén tranquilos”.

En todo caso, enfatizó que se está observando la tendencia, si ha participado en el mercado institucional de divisas para evitar volatilidad, y “que no es conveniente una alta volatilidad alta, en ese sentido en los últimos días hemos han salido a vender alrededor de US$342 millones, que es lo que han realizado todos los años para mantener la estabilidad cambiaria”.

Blanco Valdés reiteró que no hay razón ninguna para que los agentes económicos se formen expectativas de un alza o de una caída del tipo de cambio y para eso está el banco central para garantizar su estabilidad en todo momento.

Comportamiento cíclico

Para Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo hay dos razones que explican la tendencia del tipo de cambio en las últimas semanas: la primera es por un comportamiento cíclico, asociado sobre todo por las compras de fin de año, en la cual las empresas se abastecen de productos de la temporada; y la segunda por el aumento de los precios que se están teniendo en los productos importados que genera mayor presión en la compra de dólares, y eso es lo que estamos observando.

El analista no es de la idea de que se esté dando todavía una salida de capital, no es ese efecto, pero que a futuro cercano podría observarse algún tipo de desaceleración en las remesas, y que podría sorprender en el próximo dato mensual, pero que en “general el dólar está en su máximo pico ahora, porque todas las monedas se están depreciando con respecto al dólar, y sería raro que nosotros no nos sumamos a esa ola”.

Al 15 de septiembre pasado el ingreso de divisas por remesas familiares era de US$12 mil 502 millones y una tasa de crecimiento del 20.7%, y para el cierre del ejercicio se estima ingreso por US$17 mil 590 millones con un crecimiento de doble digito con relación al 2021 (US$15 mil 295 millones), que sería una cifra histórica y para 2023 se estima US$18 mil 645 millones.

Intervenciones

El Banguat interviene en el mercado para suavizar las fluctuaciones cambiarias por medio de una regla de participación.

La participación tiene como propósito moderar la volatilidad (hacia el alza o a la baja) del tipo de cambio nominal, sin afectar la tendencia.

Al 20 de septiembre el Banguat a salido a participar en compras por US$1 mil 694 millones y por ventas US$743 millones, que suman US$2 mil 437 millones.

En 2021 el monto total fue de US$2 mil 202.9 millones y en 2020 US$5 mil 511 millones en compras y en ventas por US$84 millones y US$389 millones, respetivamente.

