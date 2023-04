Tupperware: Los números en Guatemala y por qué la posible quiebra global no amenaza el inventario en el país

A continuación, parte de lo conversado.

¿Qué sabe de la situación de Tupperware Corporation, tras el anuncio de crisis en Estados Unidos, y riesgo de quiebre?

Importadora Fiesta es una entidad independiente de Tupperware Corporation, por lo que no podemos emitir opinión sobre su situación interna. No obstante, tal y como se ha informado, existen algunos problemas de flujo de caja que, no obstante que se están atendiendo, han generado cierta incertidumbre con incidencia negativa en el valor de las acciones cotizadas en la bolsa de valores de Nueva York. A pesar de lo anterior, las plantas de producción están operando con normalidad y se están tomando las acciones para mejorar su estructura de capital.

¿Qué tipo de acciones se están tomando para contener la crisis?

Según nos informó el CEO de Tupperware Corporation, la situación está bajo control y están en el proceso de ejecutar las acciones correspondientes; sin embargo, por lo indicado anteriormente, desconocemos el detalle de las acciones.

¿Qué pasará con la producción de los productos Tupperware y abastecimiento de los pedidos?

La importación y el abastecimiento de los productos está operando con total normalidad y no existen señales de que esto pueda cambiar en el futuro cercano ni de largo plazo. Importadora Fiesta continúa creyendo e invirtiendo en la región centroamericana y espera seguir expandiendo la marca y su modelo de negocio.

¿Qué pasaría si, en algún momento, se produce la quiebra de Tupperware Corporation?

Una quiebra es, en este momento, una esta situación hipotética y poco probable. Sin embargo, debemos entender que, aun en caso de materializarse una situación hipotética de quiebra en EE. UU., esto no implicaría un cese de operaciones. En este momento las plantas de producción tienen una alta demanda de productos.

Adicionalmente, Importadora Fiesta maneja inventario para continuar el abastecimiento de la región en cualquier situación. Por estas razones, Importadora Fiesta, lejos de retraerse, sigue invirtiendo en la marca y en la profundización de su modelo de negocio en la región.

¿Desde qué centro de producción proviene el inventario que Importadora Fiesta distribuyen en Guatemala?

Nuestra importación principal se realiza desde la planta de producción ubicada en México, la cual en estos momentos es la más grande del Corporativo Tupperware a nivel mundial. En función de necesidades y producciones específicas, se hacen importaciones eventuales de otras plantas en el mundo. Todas las plantas continúan operando.

¿Cuál es el volumen de productos estimados que importan al año?

Estimamos que importamos alrededor de 150 contenedores en el año.

¿A cuántos distribuidores abastece Importadora Fiesta y cómo impacta económicamente?

En el mercado de Guatemala tenemos alrededor de 12 mil comerciantes independientes, en su gran mayoría mujeres y jefes de hogar, que son quienes más se benefician de un modelo de negocio pensado para dar oportunidades de negocios independientes.

Tenemos presencia en todos los departamentos del país. Por aparte, nuestra estructura interna la soportan más de 100 personas. Además, tenemos más de 40 proveedores de bienes y servicios para cumplir con la operación, quienes se benefician de empleos indirectos.

Nuestra evolución de ventas en los últimos años ha sido de crecimiento. Importadora Fiesta tiene presencia en el mercado de Guatemala desde hace más de 30 años, extendiendo su presencia en el mercado de El Salvador hace 7 años y en Honduras y Panamá hace un año y medio.

¿Cuáles son las líneas de productos que manejan?

Tenemos un catálogo con diferentes líneas de productos para congelación, refrigeración, despensa, microondas, preparación y transporte de alimentos, incluyendo nuestras diferentes líneas para niños con licencias de marcas.

¿Los distribuidores independientes y clientes en general pueden estar tranquilos?

Importadora Fiesta es una empresa independiente de Tupperware Corporation. Mantenemos una relación comercial con las plantas de producción desde hace más de 30 años, las cuales están operando con normalidad. Importadora Fiesta, como único distribuidor autorizado para Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, es una empresa sana, estable y en crecimiento, dando todo su respaldo tanto a sus comerciantes independientes como a consumidores.

Nuestra misión ha sido y sigue siendo dar oportunidades para que las personas puedan cambiar sus vidas, extendiendo, por un lado, la oportunidad para que muchas personas puedan desarrollar sus propios negocios independientes y, por otro lado, ofreciéndole al consumidor un producto de vanguardia, icónico, saludable y compatible con la defensa del medio ambiente, evitando los plásticos de un solo uso.

No vemos que exista una situación que haga cambiar nuestra expectativa de permanencia en la región en el largo plazo. Seguiremos trabajando fuertemente para seguir dando oportunidades muchos años más en la región.