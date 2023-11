“Un buen empresario necesita mucha flexibilidad ante los cambios, aparte de acompañarse de la mejor gente”, dice el Gerente del Año 2023

La cadena de electrodomésticos Agencias Way S.A., tiene presencia en Guatemala y El Salvador, emplea a más de dos mil personas y continúa su proceso de diversificación.

Con una posición serena, realista y elocuente, Roberto Way Menéndez presidente del consejo de administración de Agencias Way y galardonado como Gerente del Año 2023 por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), explicó cómo ha sido la transformación de la compañía que fundó su padre y cómo se prepara la tercera generación de la familia para continuar con ese legado.

Way Menéndez de 66 años se enfoca en esta entrevista con Prensa Libre sobre las exigencias de los tiempos actuales para quienes dirigen empresas o que están en su formación profesional, así como las flexibilidades que se requieren.

¿Qué pensamiento le viene a la mente, tras haber sido anunciado como Gerente del Año 2023 por la AGG?

Lo primero que viene a mi memoria es mi padre -Roberto Way García-, y hay una famosa frase que dice: “uno construye sobre hombros de gigantes”; y para nosotros, el gigante y el referente de la empresa es él, quien construyó todo casi desde la nada.

A nosotros nos ha tocado continuar este trabajo que el inició y ahora ya viene la tercera generación; pero quien es el héroe de la historia de Agencias Way, es mi padre. Cuando me dan este reconocimiento, que me hace sentir feliz y orgulloso, se lo dedico a él.

¿Cómo fue el proceso de consolidación de lo que es ahora la compañía?

La empresa familiar que empezó mi abuelo en 1933 hace 90 años, era originalmente y todavía existe un almacén en Asunción Mita, Jutiapa. Era una miscelánea de familias chinas en la provincia y que mi padre desarrollo a su máximo potencial en los años de 1950, cuando ya se vendían telas, abarrotes, calzado y ropa, entre otros productos.

El cambio, el antes y después inicia a finales de 1950 cuando mi padre introduce un artículo nuevo que era la vena de radios de la marca Phillips, que llegaron a ofrecer unos ejecutivos holandeses, y él con su visión de emprendedor nato dijo “este negocio me parece interesante”.

El cambio dramático fue en algún momento de la década de 1960, cuando saca del almacén los mostradores y anaqueles, deja el espacio libre, coloca los electrodomésticos y puso en práctica un plan de negocios para vender los aparatos a crédito y después, formar una cadena de tiendas.

En aquel tiempo, a los representantes de una marca les llamaba “agentes”, entonces cuando se abre este nuevo concepto, ya no se llamó almacén Way, sino Agencias Way, que es el nombre que tenemos a la fecha.

Por lo tanto, con mucha visión, mi padre se adelantó 50 años a su época, porque el crea y desarrolla este concepto que hemos venido trabajando más de 60 años.

¿Hacia dónde va Agencias Way?

Debe consolidarse y a pesar de que se tiene un numero alto de tiendas, falta mucho que hacer; ya tenemos la operación en El Salvador, que marcha muy bien y tal vez hagamos una diversificación hacia actividades complementarias.

Nosotros tenemos que distribuir productos y contamos con una red logística de transporte, así como nuestros propios locales comerciales, pero habría que ver el tema inmobiliario.

Cambiando de temática y en estos tiempos en un antes y un después, ¿cómo se deben gerenciar las empresas?

Hay que estar conscientes de que los tiempos han cambiado y ahora estamos con nuevos retos, sobre todo en la parte de tecnología, patrones de consumo, cambios generacionales, una población mayoritariamente joven, nuevas necesidades y formas de comercialización como las redes sociales o tiendas en línea. Todo eso es parte de un cambio y quien “no se sube a ese tren, prácticamente está perdido”.

Entonces, se necesita mucha flexibilidad y amplitud para aceptar esos retos y saber acompañarse de la mejor gente para que los resultados puedan alcanzarse y poder competir en un mundo globalizado cada vez más competitivo.

¿Qué mensaje puede brindar a las nuevas generaciones gerenciales?

La formación profesional ya no es una opción, sino una obligación. Ahora ya no es suficiente una licenciatura y una maestría, sino varias; hay que estar actualizado, porque lo que se estudió en determinado momento, va cambiando día con día.

Lo importante, y lo que siempre he dicho: la formación está bien, uno puede tener cierta cantidad de certificaciones o títulos, pero lo más importante es lo que viene del hogar: formación en principios y valores.

Cuando una persona no viene con una buena base, aunque tenga todos los títulos, nunca podrá salir adelante y algo muy importante es la actitud; el conocimiento tampoco sirve si no se pone en práctica. Así que hay que pensar activamente.

A su entender y experiencia, ¿cómo se perfila un gerente del futuro?

El gerente del futuro contará con muchas herramientas tecnológicas, de informática y bases de datos que le permitirán tomar las decisiones prácticamente en el momento, lo que facilitará mucho su trabajo.

Entonces, puede lograr cosas más importantes si además del día a día de la operación, se dedica a ver la estrategia y el futuro, sin perder de vista que trabaja en un entorno no solamente externo de las empresas, sino a lo interno.

En ese sentido, hay que mantener al equipo motivado, crear climas adecuados para las brechas generacionales y una cultura organizacional que motive a la gente a hacer lo mejor. Además, hay que estar siempre a la vanguardia y actualizado.