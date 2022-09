21 años reinventándose todos los días

Partiendo de la filosofía propia de la agencia acerca de reinventarse todos los días, ahora que llegan a las 21 velitas, lo celebran trasladándose a una nueva sede en el Centro de Negocios Spazio, zona 15, y se suma a las empresas innovadoras que, debido a la situación actual, implementan el modelo de trabajo híbrido que crea un balance ideal entre eficiencia de tiempo y dinámica laboral.

“Era muy importante para nosotros transmitir una sensación de serenidad al buscar una nueva sede, en la cual predominara el espacio abierto, las áreas privadas para reuniones y un espacio en donde se pueda respirar creatividad y compromiso con el oficio y nuestra gente; sin pretensiones ni ostentosidad”, expresó José Fernando Gutiérrez CEO y Socio Fundador.

Con más de dos décadas en el mercado se ha convertido en una empresa clave en el marketing, la publicidad y el diseño en Guatemala. Durante este período ha desarrollado estrategias publicitarias para todo tipo de clientes, desde fuertes marcas comerciales hasta fundaciones, creando campañas que se han convertido en piezas emblemáticas de la publicidad en nuestro país.

“Celebramos 21 años con nuevos clientes, nuevos retos, colaboradores de excelente nivel y una constante evolución. Esto nos permite seguir estando vigentes en un oficio sumamente complejo en el que debemos actualizarnos a diario sin perder de vista las bases fundamentales de nuestro trabajo”, dijo Natalia Cereser, gerente general de lafábrica&jotabequ/GREY.

Algunos de los trabajos más reconocidos durante todo este tiempo han sido, el lanzamiento de la nueva imagen de Dorada Ice, el lanzamiento de la marca de telefonía Tuenti que se convirtió en la comunicación más disruptiva y relevante para el target, la radionovela Toma mi Mano, para abordar y modificar hábitos; 156 episodios transmitidos en 50 estaciones de radio, el posicionamiento de EPA como la marca del “Coso del cosito” para mostrar su versatilidad y variedad de productos, mantener a Agua Pura Salvavidas como la marca más confiable y segura de Guatemala y contar con la confianza de CMI para manejar su unidad de negocio de B4B, entre otros.

“Romper el statu quo con un insight basado en data, generar valor y conectar con las personas de una forma en que la publicidad tradicional no logra. Esto se ve reflejado no solo en nuestro trabajo, sino también en los reconocimientos creativos recibidos en países como Argentina, Nueva York, Dubai, y el más importante en nuestro propio país. 21 años no es un número para nosotros, es una historia basada en logros”, expresó Luis Morán, director general creativo.

lafábrica&jotabequ/GREY maneja en su portafolio 5 marcas multinacionales, más de 10 líderes en Guatemala, un promedio de 12 años de relación con sus clientes contra los 3 promedio de la industria a nivel global. Está ubicada en el top 10 de las agencias de Guatemala y es una de las 5 agencias de publicidad nombradas en la última edición de Topbrands.