90 años dando confianza y sentirse entre amigos

Carlos Way, director de Agencias Way, expresó su alegría de como la empresa familiar ha pasado por grandes momentos importantes, desde su apertura en 1933, hasta su llegada a El Salvador en 2008.

“Gracias a Dios por estos 90 años, gracias a todas las personas que han trabajado con nosotros, que han aportado, que con su trabajo han hecho lo que hoy somos, pero muy especial nuestros clientes, a todos aquellos que nos han dado la oportunidad de poderlos atender y servir, sin ellos no estaríamos celebrando tantos años, tenemos una lista de familias que dentro de sus generaciones también se han acercado a nuestras tiendas a comprar”, comentó el director.

En 90 años de estar operando, han salido miles de bellas anécdotas, entre ellas está una de mayor enseñanza y tal vez la más importante, como cuando se abrió por primera vez, de la mano del patriarca de la familia, don Alberto Way.

El 7 de mayo de 1933 en la cabecera departamental de Jutiapa, en la calle 15 de septiembre, en ese momento había mucha crisis a nivel mundial, la famosa depresión de los años 30. El primer local era una miscelánea de pueblo donde vendían de todo, desde abarrotería, ferretería, zapatos, entro otros artículos más; para tener abierto el lugar tenía que pagar Q2 al mes, pero tanta era la crisis que era muy difícil pagarlo, entonces una noche pensó en cerrar el negocio, pero luego de pensar en su habitación, reflexionó y se propuso en seguir adelante, y allí fue donde se creo La receta del abuelo, que consiste en trabajo duro y con la fuerte convicción de se puede salir adelante sin importar las adversidades.

Dentro de los importantes logros alcanzados durante estas nueve décadas, hay tres que son históricos para la empresa, el primero es en la década de los 50s, cuando Roberto Way García (segunda generación) le dio un giro al negocio y la convirtió en lo que ahora conocemos, en una tienda de electrodomésticos, muebles de sala y artículos para el hogar, esto de la mano a ser el mejor distribuidor de la marca Philip en el país; el segundo fue el traslado de Jutiapa a la capital, esto con la visión de crecer más y convertirse en una cadena grande en todo el país, siendo así que de inmediato inauguró una tienda en Totonicapán; y el tercero que para Agencias Way es muy importante fue hace 15 años, con la apertura de un local en El Salvador, ahora cuentan con 18 sucursales operando exitosamente.

“Creo que en estos 90 años de vida empresarial nos ha caracterizado porque somos una empresa muy pujante, siempre estamos proactivos en constante crecimiento. De la mamo de la tecnología vamos a seguir abriendo más tiendas en el país y El Salvador, vamos a tener más productos vanguardia y de alta gama. Veo a futuro a una empresa solida en donde las personas cuando compren con nosotros van a saber que cuentan con respaldo en su compra”, indicó Carlos.

Agencias Way cubre cada rincón de Guatemala con 150 tiendas, cuentan con una red de distribución porque todas las tiendas son propias y las oficinas administrativas y comerciales están centralizadas en la ciudad capital; y cuentan con 10 centros de distribución a nivel departamental, todo esto con el fin de tener abastecida cada una de nuestras agencias y así el cliente pueda encontrar siempre el producto que quiere.

“Tenemos la política de tener a el mejor talento humano con nosotros y no dudo en decirle que tanto a nivel gerencia, vendedores, supervisores y cobradores en la capital y departamental. Pero eso también se logra gracias a que mantenemos una mística muy bonita inculcada por mi padre (Roberto Way), que es el respeto hacia los trabajadores, valoramos a las personas desde su esencia y esta mística se ha convertido en nuestra base de nuestra cultura empresarial”, finalizó Carlos Way.