Adria Arjona es la imagen de MY WAY, el nuevo perfume femenino de Giorgio Armani, ya disponible en Prefumerias Fetiche.

Adria Adriana es la imagen del nuevo perfume MY WAY de Giorgio Armani. Foto Prensa Libre: Cortesía.

Esta empresa dedicada a la moda y desde 1982 a la creación de aromas presenta MY WAY, una fragancia que envuelve una visión de la feminidad profunda y de espíritu libre, que ha sido diseñada con un compromiso por la sostenibilidad.

El concepto de la fragancia es “Soy lo que vivo”, ya que son las experiencias y los encuentros los que dan forma a un yo verdaderamente único. Capturando un espíritu de curiosidad y conexión, MY WAY es una declaración fuerte y singular para uno mismo y el mundo, y comunica la determinación de seguir el propio camino.

La actriz Adria Arjona es la imagen de MY WAY y encarna genuinamente su filosofía, con su personalidad abierta y de espíritu libre y una historia de vida caracterizada por nuevas experiencias y conexiones con los demás.

Como un ramo de flores blancas, MY WAY es un brillante viaje olfativo con los mejores y más hermosos ingredientes de todo el mundo, mezclados con las técnicas más avanzadas.

Fiel a la estética de Giorgio Armani, el frasco de vidrio MY WAY destaca por su sorprendente contraste entre las expresivas curvas de la tapa, las líneas elegantes de la botella y el vibrante jugo rosa.

Dirigida por el dúo creativo Hunter & Gatti, la campaña cinematográfica MY WAY captura las experiencias y encuentros de Adria Arjona durante su viaje. La campaña de MY WAY también se traduce en dos experiencias de Realidad Virtual absorbentes a través de los ojos de Adria, y su versión digital explora sus encuentros con mayor profundidad, con cinco videos que documentan sus conversaciones y conexiones con las personas que conoce en los distintos países.

MY WAY refleja el compromiso de larga data de Giorgio Armani con la sostenibilidad, a través de acciones como su frasco innovador, recargable y reciclable, así como su neutralidad de carbono. Giorgio Armani también favorece el uso de ingredientes naturales obtenidos de manera responsable a través de programas locales basados en principios de comercio justo, en colaboración con ONGs locales.

Un nuevo capítulo

Con la introducción de MY WAY, se desarrolla un nuevo capítulo cautivador dentro del mundo de las fragancias de Giorgio Armani. Su espíritu es “Soy lo que vivo”, ya que son las experiencias y los encuentros los que dan forma a un yo verdaderamente único.

Una fragancia para una nueva generación, MY WAY encapsula la curiosidad y las conexiones, encarnadas por una mujer que busca experiencias que desafíen sus ideas preconcebidas y la lleven a un territorio nuevo e inexplorado.

Busca formas significativas y auténticas de vincularse con los demás, en lugar de entablar relaciones superficiales. Al aprender verdaderamente de los demás, se reinventa y se encuentra a sí misma.

La visión de la feminidad de MY WAY se inspira en esta perspectiva abierta y crea el carácter en respuesta a las experiencias multifacéticas de la vida. “Creo que experiencias enriquecedoras, capaces de generar un progreso real, se dan a través de los intercambios entre culturas”, expresó Giorgio Armani.

Una trayectoria en la pantalla grande

La actriz Adria Arjona personifica genuinamente MY WAY. Después de haber pasado sus años de formación viajando por Latinoamérica, ahora se está ganando rápidamente una reputación como actriz, asumiendo importantes papeles.

Desde una infancia que pasó conectándose con las personas que conocía mientras viajaba con su padre Ricardo Arjona, hasta sumergirse en la piel de la experiencia de otros como actriz y su determinación de hacer las cosas a su manera, Adria Arjona personifica MY WAY.

“Puedes quitarme cualquier cosa, pero no puedes quitarme lo que he vivido”, expresa Adria Arjona. MY WAY es una declaración fuerte y singular para uno mismo y el mundo, y comunica la determinación de seguir el propio camino.

A su vez, esa ruta se descubre a través de las conexiones de uno con otros. MY WAY captura la idea de que la autenticidad es contagiosa: al experimentarlo en los demás, uno puede transformarse en la versión más genuina de uno mismo.

Más que un nombre, este perfume refleja cómo los viajes de la vida, ya sean físicos o emocionales, crean nuestro carácter. Es la promesa de forjar una historia de vida única, que es moldeada por las personas y los momentos encontrados en el camino.

“Giorgio Armani es único. Su estilo siempre ha sido elegante y atemporal. Ha hecho lo mismo con sus diseños. Eso es contagioso. Admiro y respeto la manera en la que ha dirigido su negocio todos estos años”, expresó Adria.

Un frasco de lujo para una fragancia de lujo

MY WAY viene en un empaque que hace una declaración elegante, no solo en su diseño, sino por su compromiso con la sostenibilidad. El atrevido frasco muestra el vibrante de la tapa y las líneas elegantes y limpias.

Este muestra el vibrante jugo rosa, cuyo color contrasta con el azul profundo en la partes superior, fue diseñado como una piedra lisa de aspecto orgánico, la pata está adornada con una bandera dorada que le da un toque de oro lujoso.

Como ya es tradición, fiel a la estética de Giorgio Armani, el diseño del frasco dibuja armonía a partir de elementos constantes. El frasco también ha sido construido con un nuevo sistema de recarga, para tener en cuenta la responsabilidad medioambiental y marca el comienzo de una nueva forma más sostenible de presentar una fragancia de lujo

Ingredientes con responsabilidad social y ambiental

Armani Beauty prioriza el uso de ingredientes naturales de origen responsable, por medio de programas locales apoya a las comunidades que son desfavorecidas y económicamente vulnerables, basados en los principios del comercio justo, en colaboración con ONGs locales.

La vainilla mezclada en la composición de MY WAY se obtiene de Madagascar y ha sido elaborada exclusivamente para Armany Beauty, un programa de abastecimiento inclusivo en colaboración con Fanamby, la ONG local que promueve la inclusión social al priorizar a los proveedores que brindan trabajo e ingresos confiables para las personas vulnerables que han sido excluidas del mercado laboral.

Esta nueva fragancia de Giorgio Armani fue creada por Carlos Benaim y Bruno Jovanic, presenta notas de salida con flor de azahar del naranjo y bergamota. Las notas del corazón son nardos y jazmín de la India, mientras que, las notas de fondo son Almizcle blanco, vainilla de Madagascar y cedro de Virginia.

El nuevo perfume de Giorgio Armani MY WAY puede adquirirse en todas las sucursales de Perfumerías Fetiche y también se puede obtener por medio de la página web www.soyfetiche.com.