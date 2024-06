Aquis Date de ORIS se presenta como un reloj para el uso diario, definido por la incesante búsqueda del detalle. Cada aspecto ha sido reconsiderado y mejorado para ofrecer un reloj hermoso, deseable y de alto rendimiento que equilibra perfectamente la forma y la función.

El brazalete de metal de tres eslabones también fue renovado, logrando una estética y ergonomía exquisitas. El bisel unidireccional y la inserción de cerámica resistente han sido sutilmente reproporcionados, mientras que la esfera presenta nuevos marcadores de hora.

“Como expertos en relojes, es imprescindible para nosotros ofrecer a nuestros clientes los relojes ORIS. Además, estamos muy felices de poder presentar a nuestros clientes más selectos, en una velada excepcional junto a DFD, la última novedad de esta marca, el nuevo Aquis”, manifestó Federico Richard, Director Comercial de ENHORA.

El Aquis Date está disponible en variantes de 36.50 mm, 41.50 mm y 43.50 mm, todas impulsadas por el Calibre 733, un automático suizo de alta calidad. El buque insignia es el Aquis Date Calibre 400 de 43.50 mm, que cuenta con un movimiento automático anti-magnético de cinco días, el sistema de cambio rápido de correa patentado por ORIS y un innovador sistema de ajuste rápido de cierre.

“Nos sentimos muy contentos de ser los aliados estratégicos de ENHORA, porque es un referente de la relojería para el mercado guatemalteco. Estamos de doble celebración, presentamos el relanzamiento del nuevo Aquis Date y festejamos los 120 años de la concepción de la empresa ORIS, una empresa que está enfocada a tener valores muy presentes en la confección de sus piezas y esperamos que los clientes puedan apreciar esos detalles muy inculcados en cada uno de los relojes”, detalló José Richemont, Category Manager de Duty Free Dynamics.

El Aquis Date Upcycle es un símbolo del programa Change for the Better de ORIS, con diales fabricados con plástico PET reciclado, subrayando la importancia de la conciencia ambiental. Desde hace 120 años (justo este año está de aniversario) ORIS ha creado un programa global de actividades para conservar y proteger nuestro planeta.

El nuevo estuche sostenible de ORIS está fabricado completamente de cartón y papel, con más de la mitad del material reciclado y el resto proveniente de fuentes certificadas por el FSC. Esta innovación reduce el consumo de materiales plásticos. Además, su diseño plegable disminuye el volumen de transporte en un 54%, contribuyendo significativamente a la reducción de la huella de carbono de la compañía.

“Estamos encantados de estar en Guatemala en un momento tan especial, presentar el nuevo Aquis, que viene con rediseño que hace ver un reloj hermoso. En ORIS, siendo una marca de lujo de relojes suizos, toma de manera intrínseca la sostenibilidad, desde hace 20 años se ha vuelto un pilar muy importante, y se ha comprometido en el cuidado del medio ambiente y la conservación del ecosistema y de algunas especies de fauna”, comentó Alberto Rodríguez, General Manager de LATAM de ORIS.