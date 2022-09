Cambios y movimientos durante 10 años

Roobik nació para reinventar la manera tradicional en la que se puede crear, comunicar y generar experiencias para los anunciantes y clientes con la publicidad. Este 2022, se inició el camino de crecimiento, bajo la dirección de Mario Ruiz, CEO / Creative Director; y de Charlie Helias, Project Manager, quienes junto con el equipo de trabajo, empiezan a dar a conocer el talento y la manera diferente, original y disruptiva de desarrollar el trabajo en una agencia de publicidad.

La apuesta de Roobik es ayudar a resolver cubos que para muchas marcas y anunciantes puede convertirse en un acertijo difícil de resolver. Por ello, la filosofía de la agencia se centra en tres métodos para resolver el cubo: marcas, marketing y medios, que se personalizan de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

A pesar de la llegada del confinamiento y la pandemia, este período de resiliencia permitió a Roobik, reinventar su manera de trabajo y se crean así, los servicios integrados de agencia de publicidad: creatividad, diseño gráfico, estrategia, medios masivos y digitales, a los cuales, se sumarían los servicios de marketing.

“Nuestro reto en todos estos años, ha sido transformar el branding en experiencias de marcas. Si la marca solo le apuesta al cerebro y no al corazón, no genera amor, no hay lealtad y se pierde el interés. Así como siempre tenemos un crush o amor platónico con esa marca; también tenemos marcas que nos vuelven locos y nos hacen hacer cosas inexplicables, no sólo las adoramos, sino que también las recomendamos y defendemos. Ésa, es nuestra nata filosofía”, expresó Mario Ruiz, CEO / Creative Director.

A la fecha, más de 130 logos e imagen corporativa, han sido creados bajo la sombrilla de Roobik, permitiendo a estas marcas, fortalecerse y encontrar una identidad única y original dentro del mercado.

Entre los servicios de marketing, Roobik se especializa en consumidores, competencia e investigación de mercados, que conducen al diseño de la estrategia de comunicación de marketing, basado en un modelo al que llaman: Resolver el cubo.

La agencia entiende que, para lograr la mayor efectividad y eficiencia con las marcas y el marketing, el papel de los medios es sumamente importante y se convierte en el eslabón de la cadena que les da el toque final a los esfuerzos entre la agencia y sus clientes.

“Hemos visto cómo ha evolucionado la publicidad en los medios. Pensar en la comunicación tradicional, tal como sucedía hace 2 décadas, es bastante obsoleto. Para nosotros, crear y diseñar una implementación en medios tanto masivos como digitales, nos permite generar mayor eficiencia en términos de alcance, frecuencia y demás métricas, donde finalmente se puede percibir como exitosa, es cuando sabemos que nuestro cliente ha logrado resultados favorables con una campaña” indicó Ruiz.

Para más información sobre Roobik y sus servicios de agencia, visita y conoce www.roobikagency.com o contáctanos al teléfono 5323-0088. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn; nos encuentras como roobikagency.