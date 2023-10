Castillo Hermanos reafirma su compromiso con la Transformación Digital

Al adoptar una mentalidad y cultura ágil, Castillo Hermanos considera aspectos cruciales que incluyen poner al usuario en el centro de las decisiones, enamorarse del para construir soluciones constantemente y trabajar en equipos multifuncionales empoderados. Esto como inicio de un journey que se irá construyendo conforme el corporativo escuche cada vez más a sus usuarios.

La Centricidad humana, para la corporación se enfoca en colocar a sus principales stakeholders en el centro de las decisiones, esforzándose por comprender las necesidades, gustos y preocupaciones de las personas para tomar medidas efectivas. Es comenzar a migrar de cómo funcionamos como compañía para poder estar presentes con nuestros consumidores y clientes de una mejor forma. Es poder conectar con nuestros colaboradores dándoles mejores herramientas para la toma de decisiones. Concebimos la transformación digital como un pilar estratégico transversal para la compañía y no como un producto en particular.

El Ceo de Castillo Hermanos, Roberto Lara, participó en el panel, Ceo forum: Building The Business Future or Central America for all, manifestó que el legado de la empresa, que se debe a los valores que son parte de su ADN, a su propósito corporativo de combinar pasión e innovación para compartir y celebrar los momentos de la vida de sus consumidores, generando bienestar y desarrollo sostenible, pero, sobre todo, porque la pasión por crear productos de la más alta calidad e innovadores los reta constantemente a cambiar para mantener su liderazgo sostenible.

Durante su magistral participación, indicó que la empresa está en un proceso de transformación en el que busca aprovechar todas las herramientas tecnológicas para ser más eficientes, tomar decisiones basadas en la data y para ser más cercanos con todos sus stakeholders. Asimismo, la transformación digital que se está adoptando en la cultura de la empresa busca generar valor compartido que supone todo el ecosistema tecnológico. Lara cerró indicando que están comprometidos con la construcción de un ecosistema más eficiente y ágil para sus clientes, consumidores, proveedores y stakeholders en general a través de la transformación digital.