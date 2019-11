Comunidad creativa invadió La Antigua

El uruguayo Pipe Stein fue el primero en hablar en las conferencias del Festival de Antigua. Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza

Este año celebran las bodas de Cristal y ahora bajo el nombre de Comunidad, se realiza esta actividad que mantiene un alto nivel de panelistas internacionales y nacionales. El lema de este año es: “Inspiración creativa y romper esquemas para tener resultados diferentes”.

Uno de los cambios en en FDA de este año fue que inició el jueves después de medio día. Además de las 9 conferencias que se desarrollaron en el centro de convenciones de El Cerro de Santo Domingo, se realizaron 11 talleres.

#FDA15AÑOS | Comienza el Festival Antigua, el cual se desarrollará durante dos días con el aporte de grandes exponentes de la publicidad. pic.twitter.com/YXh481VQm0 — FernandoLopez_PL (@Ferlopez_PL) November 7, 2019

El uruguayo Pipe Stein fue el encargado de abrir las conferencias con el tema “Cómo será la publicidad dentro de 6 meses”. Dentro de las cosas importantes que mencionó fue que la industria de la publicidad ha ido cambiando y el trato a los clientes ya no es el mismo, lo cual se debe a aspectos culturales y sociales. La habilidad de los publicistas está en detectar estos cambios para mejorar y aprovecharlos y así seguir explotando el mercado a través de contar historias diferentes . “No inventamos Facebook e Instagram, pero podemos hacer con ellos cosas diferentes”, explicó el director de Notable Publicidad.

El español Alberto Cañigueral con “El trabajo ya no es lo que era antes” y Chacho Puebla fueron los expositores que cerraron el jueves las conferencias del Festival. La entrega de premios fue la culminación del primer día que estuvo cargado de temas interesantes.

Más de 300 piezas publicitarias se recibieron este año de agencias del Istmo, que fueron evaluadas por más de 50 jurados. Este año el FDA otorgó el GranPremio a dos agencias: el primer lugar fue para Ogilvy Honduras, por la pieza Hotel BnB para la marca Honduras Maya. Mientras que, el segundo gran premio lo entregó a TBWA Nicaragua, por la pieza Out of Ink para la marca La Prensa.

Costa Rica fue el país que mayor premios obtuvo al acumular 16 metales, Guatemala fue segunda con 12, y Honduras se llevó el tercer lugar con 11 premios.

Pará hoy, destaca la participación de dos conferencistas. Jess Weiner, CEO de Talk to Jess, quien ha sido el responsable de la campaña “Real Beauty” de Dove y de la creación de la nueva barbie de Mattel.

Jii Lee, quien es un artista independiente en Pleseenjoy.com y director creativo en Facebook Nueva York será también expositor. Lee trabajó en Google y Droga5. Fue catalogado como uno de los 50 diseñadores más influyentes en Estados Unidos por Fast Company. Su trabajo se ha publicado en The NY Times, ABC News, The Guardian, Wired, Time Magazine, New Yorker y otros.

El Festival de Antigua cerrará una edición más este viernes con panelistas de primer nivel, quienes están revolucionando la publicidad a nivel mundial.