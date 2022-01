El nuevo e-tron ofrece eficacia, rendimiento y tranquilidad silenciosa

Y no se podía esperar menos de un vehículo deportivo de Audi, para alcanzar los 100 km/h solo necesita 5,7 segundos. Los motores asíncronos permiten acelerar desde 0km/h hasta alcanzar su máxima velocidad de 200km/h, sin pérdida de potencia.

La nueva generación de quattro, ofrece tracción electrónica en las cuatro ruedas, con una excelente tracción y dinámica en cualquier tipo de superficie y bajo cualquier condición climatológica.

Esta SUV utiliza el motor eléctrico trasero para lograr una mayor eficiencia, pero si el conductor solicita más potencia, este sistema redistribuye la fuerza al eje delantero y si necesita un máximo agarre, el sistema de tracción total entra en juego y lo hace de una manera predictiva.

Uno de los factores claves para este deportivo es la posición baja y centrada en la que se ubican los diferentes componentes mecánicos, situados entre ambos ejes en forma de bloque ancho y plano, ubicado justo debajo del habitáculo, lo que hace que el centro de gravedad sea parecido al de un sedan.

“Estamos sumamente contentos, impresionados de poder traer a Guatemala el primer vehículo Premium eléctrico, es un auto totalmente diferente a lo que conocemos, no tiene ruidos, porque no tiene motores de combustión, no tiene vibraciones, la caja de cambios es continua, es un flujo de poder a las llantas y al vehículo, es una conducción sin igual, en Guatemala lo pueden ver en Audi Center. Es un auto con tecnología y sofisticación de Audi al más alto nivel”, indicó André Dueñas gerente general de Audi Center/Grupo Cofiño.

Equipado con el sistema MMI navigation plus, con LTE Advanced, puntos de acceso WIFI, e innumerables sistemas de asistencia de ayuda al conductor. Si el conductor escoge el asistente de crucero adaptativo, el sistema también puede frenar y acelerar el SUV eléctrico de forma predictiva.

El Audi e-tron ha sido fabricado con materiales de alta calidad y excelentes acabados. Posee una autonomía de 417 km en el ciclo de conducción normal y soluciones inteligentes de recarga en el hogar como en el camino.

Tiene una tapa eléctrica de carga y color gris claro en la parrilla Singleframe con indicadores de tecnología de alto voltaje. En el borde inferior de los faros LED de serie, cuatro pequeñas barras horizontales crean la firma lumínica específica e-tron como luces diurnas.

Cuenta con un amplio habitáculo con espacio para cinco ocupantes y un maletero con capacidad de 600 litros. La planta de ensamblaje de estos nuevos vehículos se encuentra ubicada en Bruselas, Bélgica.