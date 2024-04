Para la edición 12 se espera recibir a más de 3 mil personas que se sumarán a esta noble causa y disfrutarán de una experiencia única de sabor, diversión y solidaridad.

Serán 60 equipos los que competirán, conformados por aficionados y profesionales de la parrilla, que mostrarán sus habilidades y compartir sus recetas más deliciosas. Desde jugosas carnes hasta exquisitos platos de queso, para satisfacer todos los paladares y garantizar una experiencia gastronómica inolvidable.

Ferddy Berganza, presidente de Club Rotario Guatemala de la Ermita. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

"Los fondos recaudados en el BBQ Challenge se destinan a obras sociales que impactan directamente en las comunidades más vulnerables de Guatemala. Gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores, incluyendo marcas reconocidas como Cerveza Cabro, Banco G&T Continental, Ciudad Cayalá y Ron Botrán, podemos seguir apoyando proyectos de educación, saneamiento, salud y conservación del medio ambiente", comentó Ferddy Berganza, presidente de Club Rotario Guatemala de la Ermita.

El BBQ Challenge ofrecerá una variedad de actividades para toda la familia, música en vivo, degustaciones por parte de los patrocinadores, talleres interactivos y un área de juegos para niños, habrá entretenimiento para todos los gustos y edades. “Nos enorgullece también contar con la participación de talentosos artistas como DJ Adri, Kretinos y Tijuana Love, quienes se encargarán de ponerle ritmo a esta jornada solidaria”, agregó Berganza.

Marco Morales, gerente de Marca Cerveza Cabro. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

Para tranquilidad de los asistentes, se contará con medidas de seguridad para garantizar el bienestar de todos, incluyendo estaciones de gel, servicios de primeros auxilios y ambulancia, así como elementos de control y orden dentro del evento.

“Creemos firmemente en el poder de la comunidad para generar un impacto positivo en la sociedad, y este evento es un claro ejemplo de cómo la pasión por la gastronomía se une a la solidaridad para transformar vidas. Reafirmamos nuestro compromiso con esta causa con el único fin de seguir colaborando con proyectos que beneficien a nuestras comunidades y fomenten un mejor futuro para todos", indicó Marco Morales, gerente de Marca Cerveza Cabro.

El evento es All you can eat, el costo de las entradas es de Q235 adultos y Q75 niños. Pueden adquirirse en tikkilife.com/event/30315303. Quienes compren sus entradas con tarjetas G&T disfrutarán de un beneficio del 15% de descuento. Asimismo, aquellos que recarguen con sus tarjetas G&T durante el evento recibirán una bonificación en consumo.