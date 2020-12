Entregan las primeras motos de la promoción Tronando y Ganando con La Tronadora

Se realizó la primera entrega de los dos ganadores de las motocicletas Italika. Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza

Para participar en esta promoción los radioescuchas tienen que mandar un mensaje de texto que diga Tronando y Ganando con La Tronadora al WhatsApp 33008900 de la radio La Tronadora, estos son seleccionados por el locutor de turno y de inmediato son llamados para que participen en una serie de preguntas.

“Me siento muy feliz, porque hemos tenido una respuesta sin precedentes, miles de mensajes nos llegan a diario. Ya repartimos dos motos y faltan cuatro más, que se entregarán de aquí al 15 de enero que es el tiempo que dura esta promoción”, indicó Jaime Torres, gerente general del Grupo Emisora Unidas.

Al recibir la llamada el participante tiene que contestar “Tronando y Ganando con La Tronadora”, esto le permite ingresar automáticamente a una serie de preguntas, si contestan correctamente son adjudicados de una vez con los premios.

“Soy uno de los que se ha ganado una motocicleta, estoy demasiado feliz, no me lo esperaba. Tuve un accidente en moto, y me había costado mucho por todo esto de la pandemia y con este premio me ayuda bastante para estar viajando de la Antigua, Guatemala para la capital a trabajar”, indicó Orlando García uno de los ganadores de una Motocicleta

Dentro de los premios que están disponibles para los oyentes están celulares, ollas de presión, bicicletas, radios, licuadoras y muchos electrodomésticos más.