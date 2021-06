Expertos analizan la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala

Cedecon y la Cámara Guatemalteca de Periodismo realizaron un análisis de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala. Foto Prensa Libre: Cortesía.

Desde el mes de marzo pasado, Kamala Harris fue delegada por el presidente de Estados Unidos de Norteamérica Joe Biden para abordar las causas fundamentales como la crisis migratoria.

Harris ha declarado en varias oportunidades que una de las causas para que los ciudadanos de Centroamérica viajen ilegalmente a Estados Unidos es para huir de la violencia y por temas económicos.

Por eso, el Centro para la Defensa de la Constitución Cedecon y la Cámara Guatemalteca de Periodismo -CGP-, desarrollaron un webinar titulado “Análisis en torno a la visita de la vicepresidenta Kamala Harris ante la crisis migratoria”.

El presidente de Cedecon, Stuardo Ralón estuvo como moderador y contó con la ponencia de Alfonso Aguilar exjefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos, durante la administración del presidente George W. Bush; Gualberto García Jones, director ejecutivo de Internacional Human Rights Group y Paulo de León, socio director del Central America Business Intelligence -CABI- quienes analizaron la visita de Harris al país.

“Solo en abril llegaron irregularmente 178 mil personas, esta es una cifra récord. El aumento en tan poco tiempo es algo inusual”, expresó Alfonso Aguilar, ex jefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos,

Aguilar lamentó que el gobierno de Joe Biden haya desmantelado las medidas de Donald Trump y haya invitado a los migrantes a llegar a su país, lo que consideró como un error.

Asilo político rechazado

Alfonso Aguilar también se refirió a que algunas personas mal intencionadas invitan a los migrantes a viajar a USA para solicitar asilo, pero que el 90 por ciento de los casos no tiene un reclamo legítimo de asilo. “Dejar el país porque no hay oportunidades económicas no es una razón fundada para pedir asilo”, aseguró.

Además, indicó que Harris ha declarado que una de las razones por las que los guatemaltecos migran es por temas de discriminación racial y de temas de derechos sexuales. “Falso, pues ninguna de esas cosas lleva a la migración masiva. Solo buscan aprovechar la crisis para apuntalar una agenda ideológica”, finalizó Aguilar.

Condicionan ayuda

Guadalberto García Jones, director ejecutivo de Internacional Human Rights Group, dijo que se ha creado la tormenta perfecta, para propiciar un cambio político y social en el país, y de esta manera condicionar todas las ayudas por el tema de la pandemia. A apoyar una agenda que propicie los abortos, y políticas referentes a la aprobación del matrimonio del mismo sexo

“No se sorprendan, la visita de Harris tiene muchos más riesgos que oportunidades. Pero veo una oportunidad de realzar la soberanía de Guatemala para solventar los problemas que deben quedar en manos de los guatemaltecos”, afirmó García Jones.

Poco crecimiento per cápita

Paulo de León, del Cabi, expresó que la violencia aparecía hasta una quinta posición y que la discriminación racial no fue mencionada. El analista mencionó que los indicadores macro, pues aseguró que el país tiene un crecimiento económico promedio de 2.9 por ciento de 1980 a 2019 y está por encima del promedio de la región.

Uno de los problemas que ve Paulo es el crecimiento y la poca volatilidad macroeconómica no se ve reflejada cuando se hace un análisis del crecimiento per cápita- por persona.

“Hay una correlación entre la migración y el poco crecimiento por cabeza. Se deben generar más ingresos y más empleos” dijo De Léon.