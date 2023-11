Fortaleciendo el desarrollo de los artesanos del país

El programa de capacitaciones dio inicio en junio pasado, consta de cinco talleres que trabaja en las capacidades de los artesanos en desarrollo humano, creativo, de producto y control de calidad, talleres de comunicación y financiero. Cada uno es impartido por profesionales del área con una vasta trayectoria en el desarrollo de proyectos que involucran procesos artesanales. En esta primera fase participaron 222 artesanos de 25 municipios, cantones y aldeas de los departamentos de Chiquimula, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.

El objetivo último de Manos de Guatemala es contribuir a la promoción, productividad, competitividad, tecnificación y preservación de los productos y técnicas artesanales de Guatemala, generando así desarrollo local y crecimiento económico.

“Manos de Guatemala es un proyecto con el cual estamos comprometidos a tejer un futuro próspero y sostenible para las comunidades artesanas de nuestro país. Nuestro enfoque es la inclusión financiera, la preservación de tradiciones culturales y la capacitación, impulsando así el desarrollo económico personal y comunitario, demostrando que juntos, nuestras manos unidas pueden cambiarlo todo”, expresó María José Paiz, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Industrial.

El programa también promover su desarrollo económico por medio de la participación en distintas ferias en donde puedan vender sus productos; adicional, se generan puntos directos de venta al consumidor. En estos meses también han formado parte de ruedas de negocios, en donde han tenido contacto con marcas de diseño enfocadas en procesos artesanales.

Como parte de estas oportunidades de exposición se logró que los artesanos participaran en el Guatemala Fashion Week, junto a cuatro diseñadores. A partir de estas colaboraciones, los artesanos han quedado vinculados para seguir generando oportunidades de negocios y exposición. Los diseñadores y marcas que forman parte de esta primera colaboración del proyecto son Eduardo Figueroa, Treinta&Cinco y Jaspe by Vitto.

“Desde Siete Zero somos conscientes del creciente interés y esfuerzo por preservar y elevar el trabajo de los artesanos a niveles de alta costura y lo que esto representa no solo para la preservación de la cultura, sino también en el desarrollo económico. Por ello, nos hemos comprometido a hacerla crecer, apoyarla y ser integradores para desarrollar programas como Manos de Guatemala”, manifestó Daniel Panedas, director de Siete Zero, empresa productora de Guatemala Fashion Week.

Técnicas

Con esta primera cohorte de beneficiarios se trabajaron las técnicas más emblemáticas de cada municipio con el objetivo de aumentar su productividad, estas son los telares de cintura, telares de pedal, bordados, mostacillas, cestería plástica y tejidos en fibras naturales. También se incluyeron dos técnicas que se encuentran en preservación, el telar de pedal de jaspe de Santiago Atitlán y el telar de pedal de lana de oveja en Momostenango, esto debido a la disminución considerable de sus practicantes en los últimos cinco años, lo cual pone en riesgo estas técnicas ancestrales.

“Desde que tengo memoria, mi mamá nos enseñó a bordar y a tejer, ahora, con el proyecto Manos de Guatemala me ha permitido soñar un poquito más, pues ya tengo más claro que puedo vender productos a otras personas que no sean solo de Guatemala”, indicó Sandra Leticia Tiney Sisay, artesana beneficiaria.