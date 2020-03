Grupo Solid y Sika realizan una alianza estratégica que fortalece su portafolio

9El líder centroamericano en manufactura y comercialización de pinturas y el consorcio internacional que comanda en productos químicos para construcción con base en Suiza amplían su cartera para atender la amplia variedad de segmentos industriales, arquitectónicos, impermeabilizantes, madera, automotriz y marino.

Ambas empresas cuentan con más de medio siglo de experiencia a nivel mundial y en la región centroamericana promoviendo soluciones confiables y duraderas en la construcción e industria.

Estos productos también serán manejados por Systec del equipo de venta directa de B2B de Grupo Solid, que presta servicio técnico personalizado a las cuentas grandes e importantes en toda la región. Así como por Tekno que se enfoca en el servicio de aplicación de pintura en proyectos arquitectónicos e industriales por intermedio de una mano de obra especializada.

Para todas las personas que tengan problemas con:

Techos con fisuras, goteras, humedad.

Deterioro de acabados interiores y problemas de desprendimiento de la pintura en cielos falsos

Fisuras, hongos en baños y cocinas, filtraciones por paso de agua de lluvia por uniones en cubiertas o paredes.

Acabados que se desprenden, se cae la pintura por salitre o aparecen hongos.

Se desprende la pintura por humedad en jardineras, daños en pilas, fuentes o filtraciones en cisternas.

Necesita colocar barandas, portones, postes, molduras o reparar vigas, columnas, banquetas o pisos de concreto.

Podrán encontrar las soluciones en las Tiendas Paleta, así como una amplia variedad de productos entre los que se encuentran SIKA MULTISEAL M, SIKALASTIC 560, SIKAFLEX 1A, SIKASIL C, SANISIL, SIKACRYL S, SIKA ZERO SALITRE, SIKABOOM, SIKACRYL 150, SIKALATEX N, SIKAWALL 330, SIKA MONOTOP 101, SIKATOP – 107 SEAL, IGOL DENSO, EMULSIKA, SIKADUR 31 HI MOD GERY SIKADUR 32 PRIMER N.

En la industria automotriz, los clientes podrán comprar las marcas NOVA y la marca europea de poliuretanos de alto desempeño AUTOMOTIVE ART que recientemente lanzaron al mercado, así como SIKAFLEX 221 y 220 y SIKA ANTIGRAVILLA entre otros, que complementan el portafolio automotriz.

“Con la alianza de Sika Guatemala con Grupo Solid afianzamos nuestra participación en el mercado de pinturas, lo cual permitirá robustecer nuestro catálogo para otorgar soluciones completas a nuestros clientes, estamos seguros que estrecharemos aún más la relación con nuestros clientes domésticos y con el sector de grandes industrias que han confiado en nosotros durante años. Esta alianza une dos grandes líderes para sinergizar y capitalizar oportunidades de mercado que permitan lograr una correcta preparación, aplicación y duración en los proyectos que pintamos”, señaló Axel Fuentes, VP comercial de Grupo Solid Guatemala.