Guatemala gana a nivel latinoamericano en el reto Ink House 2022

“Estamos sumamente orgullosos en la agencia de haber culminado con éxito la edición 2022 de Ink House en Guatemala. Nuestro principal objetivo es apoyar en la formación de los profesionales del futuro y buscar enamorarlos de la industria tan viva, tan actual y ágil como lo es lo relacionado a publicidad, comunicaciones y mercadeo. Las experiencias forman parte de nuestro crecimiento, por lo que sabemos que a partir de ahora tenemos un grupo de profesionales que han cumplido un reto importantísimo como es Ink House”, manifestó Isabel de Bell, directora ejecutiva de Publicidad Comercial MullenLowe Guatemala.

Las estudiantes de la Universidad del Istmo de Guatemala, Jennifer Rosales, Viviana González y María José Pérez; tienen la oportunidad de realizar una pasantía remunerada en Publicidad Comercial MullenLowe Guatemala, así como una beca a través de nuestro sponsor regional (Miami Ad School Punta Cana) para que como ganadoras a nivel regional de reto INK HOUSE 2022, continúen reforzando sus conocimientos académicos.

“La verdad no fue fácil, como jurado tuvimos discusiones muy interesantes, pero sin duda había una idea que, en nuestra opinión, estaba por encima de las demás; una felicitación a la Universidad del Istmo en Guatemala, especialmente para Viviana, María José y Jennifer por el excelente trabajo, y por haber desarrollado una idea que es digital first, una idea en la que interpretan muy bien el brief y, sobre todo, que todos estuvimos de acuerdo desde el principio en que es una idea muy fuerte”, expresó José Miguel Sokoloff, presidente global del Consejo Creativo del Grupo MullenLowe.

En total, desde la clasificación en cada país, la competencia a nivel latinoamericana se desarrolló entre 101 estudiantes de más de 50 universidades de Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.