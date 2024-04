En esta visita se contó con la presencia del Fundador y CEO de Biodry Advance Wall Technology Daniele Tarabini y el presidente de Biodry Centro América Didier Rodríguez.

La conferencia fue impartida por el Sr. Daniele Tarabini, en la cual explicó el propósito de Biodry en el campo de la construcción y también se dio a conocer el fenómeno de ascendencia capilar, que fue motivo de estudio durante 7 años en Suiza. En este estudio se determinó la verdadera causa que hace que las paredes absorban agua subterranéa y sales minerales de los cimientos hacia el interior de las paredes, provocando un deterioro interno y externo que aumenta con los años de construcción.

Didier Rodríguez, presidente de Biodry Centro América. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

En esta visita los ejecutivos de Biodry compartieron conocimientos con: El Colegio De Arquitectos y El Consejo Nacional Para La Protección De La Antigua Guatemala, ya que uno de los propósitos primordiales de Biodry es ayudar a restaurar y preservar monumentos históricos y Guatemala no es la excepción, ya que Biodry se encuentra instalado en varios monumentos patrimoniales entre ellos: Convento Capuchinas, Iglesia San José el Viejo, Exconvento Santa Teresa de Jesús, Hotel Casa Santo Domingo, Hotel Las Farolas, Cirma y otros.

Biodry es un dispositivo de pequeñas dimensiones biocompatible con la vida y el medio ambiente, no es invasivo, no requiere uso de químicos, no requiere energía eléctrica para su funcionamiento, libre de mantenimiento y tiene una larga vida útil.

Si deseas conocer más sobre los servicios de Biodry, llama a los teléfonos: 3819-7155 o 5931 - 4285 Correo: info@biodryguatemala.com. Sigue la marca en las redes sociales: Facebook: Biodry Guatemala y Instagram @biodry_guatemala.