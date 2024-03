Bajo un nuevo modelo de "New Concept Store", Crocs inaugura en el centro comercial Oakland Place, con unas instalaciones donde se ofrece una propuesta vanguardista e innovadora para el mercado nacional, en donde se invita a los consumidores a atreverse a ser uno mismo, expresarse sin miedos y diseñar sus propios CROCS, basándose en cada estilo, personalidad y preferencias.

“Esta apertura en el mercado guatemalteco nos llena de orgullo, con este nuevo concepto la marca, Crocs busca transformar la experiencia de nuestros clientes enfocados 100% en la expresión y personalización” expresa Cesar Crescioni Sr Manager, Retail Latam Crocs.

Esta cuarta tienda en el país se vuelve parte de la expansión de la marca en Centroamérica.

Todas las categorías de Crocs (mujer, hombre, niño, Crocband, Plataform, Lined, y Crocs Work) están disponibles para que el usuario las intervenga a su gusto a través de los famosos JibbitzTM Charms. Éstos permitirán darle un toque único al calzado y expresarse sin límites.

“Para nosotros es un momento importante porque eso solidifica nuestra presencia en el país, que es solamente el comienzo, porque vienen muchas cosas nuevas de Crocs. El consumidor conoce bien la marca, pero no todos conocen la variedad de productos que lanzamos constantemente, Nuestro compromiso es acercar a nuestros clientes a todo lo que pasa en la moda a nivel global y que puedan tener acceso a eso a tenerlo”, concluyó Jorge Piris Brand manager de la marca para Guatemala.

About Crocs, Inc. es una fábrica de calzados fundada por el empresario George B. Boedecker Jr., para producir y distribuir un diseño de zueco adquirido de la empresa canadiense Foam Creations. El primer modelo producido por Crocs, Crocs Beach, salió a la luz en 2002 en el Fort Lauderdale Boat Show, y vendió los 200 pares producidos en ese momento. En octubre de 2007 Crocs adquiere JibbitzTM, compañía fabricante de accesorios enfocados para la marca apoyando así la diversificación de productos. La resistencia al olor, el ajuste superior, que sea antibacteriano y que no se marque, hace del material Croslite la principal diferencia entre Crocs y sus imitaciones y competencia.

About BMG Latam.