La excelencia y diversidad de la gastronomía guatemalteca regresa

Considerado el punto de encuentro del sector culinario, contará con la participación de reconocidos chefs nacionales e internacionales que presentarán sus mejores creaciones culinarias y compartirán su amplia experiencia.

El evento va dirigido a estudiantes y profesionales de la cocina, dueños de restaurantes, amantes de la gastronomía y emprendedores del sector; el cual busca celebrar la gastronomía guatemalteca y posicionarla en la cima del mundo culinario, reconociendo su potencial y la labor de los profesionales de la cocina.

“Pasan muchas cosas alrededor del tema de la gastronomía que son bien importantes. Hace 5 años cuando comenzamos esta plataforma, no existía ningún restaurante en Guatemala en el listado de 50 Best Restaurant, este año ingresaron dos chefs Sergio Díaz y Debora Fadul, que participaron en el Guatemala Food Festival desde el inicio, y dentro de los mejores 100 restaurantes, hay 5 de Centro América, 4 son de Guatemala, eso quiere decir que indudablemente nos estamos transformado en el polo gastronómico de la región”, expresó Daniel Panedas, director de Siete Zero.

Este año como aliados perfectos para este evento están G&T Continental, porque tienen el mismo compromiso, seguir apoyando la gastronomía del país; Suministros y Alimentos, con todas sus marcas; y CMI Alimentos.

“Como Grupo Financiero G&T Continental, ayudamos a generar espacios para poder compartir y estar en cada uno de esos momentos gastronómicos y llevar experiencias especiales. Como parte de nuestro programa GTCXPERIENCE diseñamos experiencias exclusivas a nuestros tarjetahabientes GTC en diversas categorías como esta, por eso para este evento, nuestros clientes al usar una de sus tarjetas tendrán beneficios y descuentos especiales”, comentó Alma Monzón, directora de Mercadeo de Banca Personas de Grupo Financiero G&T Continental.

Actividades

Celebrity Chef Tour: Tres cenas gourmet a seis manos, donde chefs internacionales cocinarán junto a chefs nacionales un menú degustación de 5 a 6 pasos, destacando ingredientes locales en cada platillo. La entrada tiene un costo por persona de Q730 y Q620 con tarjeta G&T Continental. Calendario de cenas con chefs:

8 de agosto, restaurante Flor de Lis: Diego Telles, Mirciny Moliviatis y Lula Martín del Campo de México.

9 de agosto, Camille: Jorge Jorge Lamport, Jorge Lazo, Diego Jarquín y Javier Avilés de Chile.

10 de agosto, restaurante Clio’s: Roberto de la Fuente, Pablo Díaz y Marta Elena García de El Salvador.

Pueden reservar su espacio con Nohelia Castellanos al teléfono: 4928-1698. La admisión es exclusivamente bajo reservación.

Academy 9 y 10 de agosto jornada vespertina: Dos tardes de charlas, conversatorios y talleres donde chefs nacionales e internacionales compartirán su experiencia con el sector, estudiantes y amantes de la gastronomía. La entrada será gratuita.

Desafío Gourmet 10 de agosto jornada matutina: Un reto donde las principales escuelas de cocina del país competirán, cada una con un mentor, utilizando una canasta sorpresa para desarrollar un platillo. La entrada será gratuita.

Chefs invitados internacionales

Lula Martín del Campo, de México, chef del restaurante Cascabel, con 25 años de trayectoria.

Javier Avilés, de Chile, propietario y chef del restaurante Pulpería Santa Elvira.

Marta Elena García Santiváñez, de El Salvador, chef del restaurante El Bodegón de larga trayectoria en su país.

Humberto Ballesteros Cruz, periodista gastronómico y colaborador de importantes medios gastronómicos en España y México y Favio Jurado, experto peruano en marketing de gastronomía.

Chefs locales participantes

Algunos chefs locales más importantes formarán parte de las actividades: Mario Godínez, Sergio Díaz (50th Best Latinoamérica), Pablo Díaz (50th Best Latinoamérica), Mirciny Moliviatis, Rodrigo Aguilar, Jorge Jorge Lamport, Eduardo González, Peter Meng, Ronald García, Alex Quintana, Carlos Sosa, Néstor Sical, entre otros.

Actividades adicionales

Dine Around: Los restaurantes más importantes del país ofrecerán del 4 de septiembre al 29 de octubre una carta especial con 3 platos exclusivos para que los tarjetahabientes de G&T Continental puedan disfrutarlos.

Cata WhineHouse Club: En septiembre se realizará la edición 13, donde las principales distribuidoras de vino en el país compiten con sus mejores propuestas de vino para escoger los mejores del mercado guatemalteco.