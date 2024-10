La fiesta cervecera se disfrutó en el lifestyle center por excelencia

“Plaza Fontabella celebra el Oktoberfest como parte de su compromiso por ofrecer experiencias culturales de todo el mundo. Este evento se caracteriza por su rica gastronomía alemana, una amplia variedad de cervezas y música en vivo para todos los gustos. El Oktoberfest de Fontabella es un ícono y marca el inicio de la temporada alta en nuestra industria”, indicó Jullissa Vela, Gerente de Mercadeo de Plaza Fontabella.

El evento que ha marcado la pauta en la cultura y gastronomía guatemalteca desde su inauguración hace más de 12 años, tuvo este año como platillo principal, a los grandes exponentes del rock, Alux Nahual y Liverpool, así como a DJ Wong, The Rubbers Souls y Sepa Judas, además de los icónicos Tijuana Love, Fito Méndez, Germán Giordano y The One Man Band.

Los asistentes al Oktoberfest 2024 mayores de 18 años que adquirieron la promoción exclusiva con tarjetas Bam, pudieron disfrutar de 6 cervezas bien frías en su tarro oficial del festival.

“Fontabella es conocido por su elegante ambiente y arquitectura de estilo europeo. Desde su inauguración en 2008, se ha convertido en un punto de encuentro empresarial, social y familiar, ofreciendo una experiencia completa que combina áreas comerciales, restaurantes y espacios residenciales. Su oferta incluye una variada gastronomía, boutiques de lujo, galerías de arte y más, atrayendo tanto a turistas como a locales. Por esta razón, lo hace un destino espectacular para celebrar la reconocida celebración del Oktoberfest”, finalizó Vela.