La fiesta gastronómica de ahumados

Parte de los recaudado estará apoyando a la Fundación Alex (FUNDAL). La entrada al evento es de Q190 por adulto, Q90 niño de 7 a 11, niños menores de 7 y adultos arriba de 65 años entrada gratis. Habrá preventa pagando con tarjeta Promerica en la plataforma de Todo Ticket, el valor es de Q175 por adulto y Q75 niño de 7 a 11.

En la competencia participan 14 equipos de 4 personas cada uno, cocinarán alrededor de 150 libras de carne de res, cerdo y pollo. Los ahumadores se reúnen desde mañana por la tarde para preparar sus utensilios y espacios de trabajo, y preparar deliciosas y únicas recetas, que duran entre 14 y 16 horas de cocción.

“Este evento nace de una oportunidad que tuve de viajar a Texas, en donde viví una experiencia similar. Mi intención fue traer a Guatemala esta idea, con un enfoque y sentido. De ahí nace el interés de involucrar a FUNDAL”, expresó Pablo Lou, Chef creador del evento.

El día del evento se cuenta con atracciones y entretenimiento para toda la familia, mercadito, helados, bebidas, ovejas, zancos, clases de parrillero junior, caballos, jaripeo, tatuajes gena, marimba. Por ser all you can eat, se recomienda ingresar entre de 10 de la mañana a 2:00 de la tarde, para que todos los equipos tengan existencia de todos los cortes, el evento finalizará con un concierto a las 5:00 de la tarde.

“Estamos muy felices de volver a disfrutar de esta actividad. Durante el año esperamos mucho esta fecha, ya que es un evento diferente que une a las familias y brida en un ambiente tan bonito, otro tipo de entretenimiento. Se puede disfrutar, no solo de la deliciosa comida, sino de actividades al aire libre, además, sumarse a la construcción de un mundo más humano”, manifestó Diana Bonilla, directora ejecutiva de FUNDAL.

Los premios que ganarán los primeros lugares son: Primer lugar: Q5 mil más 4 ahumadores, uno para cada miembro del equipo ganador Segundo lugar: Q3 mil más combo de patrocinadores Tercer lugar: Q1,500 más combo de los patrocinadores

“Promerica patrocina este evento que va en favor de una noble causa, para que todos puedan tener una experiencia gastronómica totalmente diferente e inigualable, nuestros clientes podrán disfrutar en familia de una actividad que los sacara de su rutina. Dentro de los beneficios está también un 20% de descuento en bebidas el día del evento”, comentó Nora Espinal, subgerente de Tarjeta de Crédito para Banco Promerica.

En la historia de esta fiesta, los equipos que han ganado el primer lugar son quienes han obtenido la mejor calificación de todas las proteínas participantes: