La idea ganadora tenía que ser de guatemaltecos

Con el proyecto Did you mean Whopper? para su cliente Burger King, la agencia Publicidad Comercial MullenLowe Guatemala, brilló en lo más alto del evento de publicidad a nivel mundial con mayor crecimiento en los últimos años.

La agencia fue premiada por la campaña que basó sus objetivos de comunicación en poder diferenciar a la marca Burger King durante el competitivo día 28 de mayo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa.