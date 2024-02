La prevención de la violencia se fortalece

En el marco de la Prevención Terciaria de la Violencia y por medio del programa La Factoría Ciudadana, desde 2021, la Fundación, con el acompañamiento del Proyecto de Gobernabilidad Urbana financiado por USAID, ha acompañado a más de 145 participantes ex privados de libertad y migrantes retornados en su proceso de reinserción psico socioemocional, facilitando más de 670 terapias individuales.

“Estamos entusiasmados de continuar esta alianza con las nuevas autoridades. Juntos, seguiremos logrando avances y apoyando la sensibilización de ciudadanos éticos, solidarios y comprometidos con la transformación positiva de sus entornos. A través del diálogo, la práctica de valores y la construcción de una cultura de paz, aspiramos a seguir contribuyendo al bienestar de la sociedad guatemalteca”, manifestó Miguel Urruela, presidente de la Fundación Carlos F. Novella.

Los ciudadanos deportados, retornados y ex privados de libertad, pertenecen a un grupo vulnerable no atendido de gran impacto, donde la gran mayoría no recibe atención para una reinserción social efectiva.

Con esta colaboración estratégica, la Fundación Carlos F. Novella reafirma su compromiso en la formación de valores y desarrollo de competencias para la vida, el trabajo y la paz; así como su compromiso en la construcción de una ciudadanía participativa y responsable.