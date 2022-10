La temporada navideña se inauguró en Siman

Las familias guatemaltecas tendrán a su alcance los mejores productos de temporada destacando cuatro nuevas colecciones Oh Christmas Tree, Bright Time, All I Want For Christmas y Holiday Lights, y crear con ellas el ambiente que refleje su gusto y estilo personal.

La ilusión de decorar el hogar no puede faltar en una época tan especial. Es por eso que Almacenes Siman quiere que todos los ambientes resalten en esta Navidad, con opciones diferentes y de tendencia.

La colección

Oh Christmas Tree: Es la colección principal del 2022, se distingue por llevar como protagonista el color cobre y los secundarios, champagne, dorado y crema, además de muchos acentos naturales que distinguen esta colección y la hacen una decoración rústica, sin perder el brillo distintivo de la navidad.

Bright Time: Como elegante y romántica, así podríamos definir esta colección que tiene detalles en color rosa blush y celeste, lo que la hace tan especial y única además de estampados florales y mucho brillo; es una colección para quienes desean impresionar y sobresalir con detalles especiales.

All I Want For Christmas: Se caracteriza por el rojo tradicional con mezcla de verde y acentos rústicos, que la transforma en un nuevo clásico. Ideal para las personas que les encantan la tradición, pero quieren mejorar y modernizar su decoración.

Holiday Lights: Se distingue por tener una mezcla de colores muy original, pues se trata de la combinación del verde esmeralda con azul navi. Es una colección moderna, pues se caracteriza por las blueberries y un original cuadriculado en verde y azul. Es ideal para hogares con una decoración en tonos fríos azulados y verdes.

Siman ofrece nuevas y diferentes opciones, a precios muy accesibles, para combinar las mejores tendencias en decoración y formar ambientes únicos y especiales. Entre ellas, árboles nevados, paquetes de bombas navideñas, accesorios para el hogar, baño y jardín, nacimientos y más.

Los productos ya están a la venta en los cuatro puntos de la tienda, Oakland Mall, Miraflores, Proceres y Pradera Concepción. También en las tiendas Xclaim, en Oakland Mall y Plaza la Estación, zona 10; y en www.siman.com.