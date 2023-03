Liderazgo femenino de alto nivel

El evento es parte del programa Acción Mujer, que se basa fundamentalmente en tres dimensiones de la mujer, su liderazgo, su marca personal y el fortalecimiento de las habilidades para poder desarrollarse en un mundo empresarial.

Distintas instituciones actualmente buscan alcanzar un mejor momento para las mujeres y cómo esto se vincula con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los cuales buscan puntualmente la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y por supuesto, otros objetivos que le complementan, como el poner fin a la pobreza, acceso a trabajo decente y crecimiento económico, etc.

“Traemos expositoras que están trabajando constantemente en pro del engrandecimiento del liderazgo femenino, que están influyendo en el medio y que ya alcanzaron posiciones interesantes que pueden beneficiar a otras personas a cómo llegar allí”, expresó Claudia Cifuentes, directora ejecutiva LATAM de ESI School of Management.

La primera parte de la actividad a la cual participaron 100 mujeres fue escuchar a las expositoras Marolen Martinez, directora de Revista mujer y negocios Guatemala; Janine Sikaffy, coach de talento; Rebeca Salazar, gerente de formación en Cámara de Industria de Guatemala; Maite Marroquin, líder de Mujeres+ BAC; y Fiorella Perini, directora de Grupo COMDALSA (Al macarone); de alto nivel, líderes y competitivas en el mundo de los negocios, desarrollando temáticas relevantes.

La segunda parte fue con un panel con Karina Koper, cofundadora y directora de Café Gitane y MyYogurt; Silvia Urruela, gerente de marketing de NexaBanco; Fares Díaz, gerente de País y socia de Eye Design; Claudia Cifuentes, directora ejecutiva LATAM de ESI School of Management; y Patricia Ayala, gerente regional de marketing de ESI School of Management; donde expusieron temas más profundos como las problemáticas que se dan cuando las mujeres buscan ocupar cargos empresariales en la región y del porqué no se da.

Durante la charla, abordaron avances, así como los retos que aún hay que superar en términos de alcanzar la igualdad, los cuales se pueden cumplir siguiendo algunos objetivos clave.

Hacer oír voces de mujeres y hombres que actúen colaborativamente en pro del fortalecimiento de la igualdad. Propiciar un lugar para el intercambio de opiniones e información real. Avanzar en ideas para la paridad en el mundo corporativo. Apoyar a más mujeres en su rol de liderazgo. Profundizar en las ideas de diversidad, equidad e inclusión con propósito.

“Desde la posición ejecutiva empresarial se aborda mucho el tema del emprendimiento, pero hay mujeres que ya pasaron esa barrera, rompieron esos techos de cristal y necesitan seguir impulsando esto alrededor y hacer un efecto multiplicador, la escuela tiene presencia en siete países en Latinoamérica y en Iberoamérica”, remarcó Cifuentes.

Próximamente Women Executive Forum 2023 estará en El Salvador, y luego se seguirá su gira a otros países donde ESI School of Management tiene presencia y así alcanzar entre 500 o 700 mujeres.

El Women Executive Forum 2023 se realizó gracias a que marcas guatemaltecas apoyaron al desarrollo del evento, como Mujeres+ BAC, Gut Kombucha, Al Macarone, Café Gitane, Nutvit, Eye Design, NexaBanco y Joyas Exclusivas.