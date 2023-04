Pioneros y líderes en vehículos electrificados

En 1997 presentó el primer híbrido comercial de la historia, Toyota Prius, y luego de 12 años se convertiría en el primer híbrido de América Latina. En 2019, se presentó Corolla Hybrid, el primero fabricado en la región, en la planta de Toyota en Indaiatuba, Brasil.

Es importante mencionar que en Guatemala el 73% de la energía primaria es en base a hidroeléctricas y biomasa, el 82% de la energía eléctrica proviene de fuentes renovables y es por ello por lo que se puede determinar que la expansión de vehículos eléctricos sería, en un mediano plazo, sostenible en el país.

En comparación con la motorización convencional, el uso combinado de estos vehículos ahorró un estimado de 65 mil millones de litros de combustible, equivalente al ahorro de 160 millones de toneladas de CO2. En Guatemala, el 56% de los vehículos electrificados vendidos durante 2022, fueron híbridos Toyota o Lexus.

En los últimos años, en Guatemala se ha notado el efecto creciente en las ventas de vehículos electrificados. Esto se debe a una mayor cantidad de oferta en el mercado, donde consecuentemente se tienen menores precios beneficiando al consumidor. Las ventas de vehículos electrificados se concentran en un 96% en vehículos híbridos o híbridos enchufables debido a las limitaciones de infraestructura de carga.

Si esta tendencia continúa, se espera que este año las ventas lleguen alrededor de las 1,500 unidades en el mercado de vehículos nuevos, y alrededor de las 1,300 unidades en el mercado de vehículos nuevos electrificados. Aun cuando las ventas de vehículos electrificados van incrementándose año con año, estas todavía son muy bajas respecto al mercado total de vehículos, representando al cierre del 2021 un 0.1% y al cierre del año 2022 un 1.3%.

El enfoque principal de Toyota está en los vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos e hidrógenos; es por ello que Toyota Guatemala ofrece 6 modelos en la gama de productos y 4 lanzamientos en este 2023 para un total de 10; y 4 modelos en Lexus con un nuevo lanzamiento en el año para llegar a 5 alternativas electrificadas. Toyota y Lexus Guatemala ofrecen el portafolio más grande de vehículos electrificados representando el 56% del mercado de vehículos nuevos.

Entre el line-up que ofrece Toyota Guatemala, podemos encontrar desde Corolla, C-HR, Corolla Cross, Rav4, Sequoia y Tundra (4 nuevos modelos por introducirse). Por el lado de Lexus UX, NX, RX y LC. (un nuevo modelo por introducirse).

El compromiso de Toyota con la neutralidad de carbono comprende a todas las operaciones de la compañía y se extiende a toda la vida útil de sus vehículos, desde el abastecimiento de materiales y la fabricación, uso, mantenimiento, hasta el reciclado y disposición final. Su compromiso es también contribuir en la transición hacia una movilidad sustentable, junto al resto de la cadena de valor y la sociedad en su conjunto.

Y, para poder incentivar la movilidad eléctrica, se deben realizar los siguientes pasos, reducción temporal del IVA, IPRIMA e Impuesto de Circulación, implementar infraestructura de carga, tarifas electrificadas especiales para vehículos electrificados, preferencias en la circulación, entre muchos otros.

Por otro lado, lamentablemente la compañía no tiene una infraestructura desarrollada para ampliar la oferta de vehículos electrificados. Esto dado a que la infraestructura es muy limitada, contando solo con aproximadamente 38 puntos de carga en toda la República; por lo mismo, requiere de una inversión muy grande. No existe una única solución para las necesidades de los consumidores, pero si se habla de la situación de Guatemala, la mejor alternativa a corto plazo es expandir la electrificación por medio de los vehículos híbridos auto recargables ya que estos no requieren de una infraestructura adicional.