Prensa Libre entrega el segundo carro de la promoción de 70 aniversario

“Contento, alegre, emocionado un montón de sentimientos, la verdad que cuando recibí la noticia me puse muy contento y ahora que estoy viendo el vehículo más contento todavía. Es la primera vez que me gano algo así de grande, vale la pena ser suscriptor y no solo por el premio sino por el contenido editorial de Prensa Libre. Sigamos suscribiéndonos para mantenernos bien informados”, indicó Juan Calderón.

El segundo carro fue entregado en las instalaciones de Gasolinera Uno en la zona 10 capitalina, donde estuvieron presentes representantes de Prensa Libre, Changan Motors, Gasolineras Uno y Juan Calderón en compañía de su esposa y sus dos hijos.

“Contento de cumplir un año más con Prensa Libre y poder terminar esta promoción. Invitamos a todos los que participaron en esta suscripción para que se acerquen a nuestras ubicaciones y prueben los combustibles Uno”, indicó Gerardo Monzón jefe de marca Uno.

El afortunado ganador del Changan Hunter también se hizo acreedor de un vale de combustible por un año, valorado en Q12 mil. Con la entrega del segundo vehículo finaliza la promoción para festejar 70 años de brindar información y credibilidad a la población guatemalteca.