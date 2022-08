Queremos ayudarte a que vivas a tu manera

Bajo este concepto, nace la campaña Te ayudamos, y así ser un aliado para todos los proyectos de los clientes, no solo ofreciendo todos los productos, sino la asesoría y servicios necesarios para ayudar que los guatemaltecos completen sus proyectos para mejorar su hogar.

Esta idea de Te ayudamos, se convierte en un compromiso que Cemaco hace con los guatemaltecos, de trabajar cada día para servirles y atenderles de la mejor forma, ofreciéndoles asesoría experta, servicio de instalaciones, garantía total, servicio a domicilio, formas fáciles y rápidas de hacer compras por medio de www.cemaco.com, vía WhatsApp o por medio de tiendas.

“Para este proyecto contamos con excelentes asesores, en el camino nos ayudaron a formar este concepto y cómo queríamos comunicarlo hacia nuestros clientes, todo este trabajo ahora está plasmado, para nosotros va muchos más allá que una simple campaña, desde hace 45 años venimos construyendo el Cemaco que todos quieren y conocen bajo un propósito sólido, mejorar Guatemala”, expresó Andrea Izas, gerente de proyectos de Grupo Cemaco.

Parte de la formación del concepto se acercaron a los clientes y les hicieron dos preguntas, ¿Qué hace hogar un hogar? Y ¿Qué hace aliado a un aliado? En la primera respondieron que un hogar es donde pertenezco y me siento amado, donde tengo historias compartidas y recuerdos, es mi lugar seguro. Y en la segunda fue, es alguien que me puede guiar, es conocedor y me complementa.

Luego de analizar estar respuesta dedujeron que Cemaco ya cuenta con esa esencia desde su origen, porque tiene, cimientos fuertes gracias a su propósito y al mejor equipo, pero para seguir siendo relevantes por muchos años más, hicieron esta promesa con los clientes ¿Cuál es tu proyecto hoy? Te ayudamos. Cemaco quiere ser ese aliado que puede ayudar a alcanzar todos los proyectos de los hogares guatemaltecos.

“Nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos y celebrar 45 años de historia, cada vez que un cliente nos prefiere nos llenamos de agradecimiento, porque deposita su confianza y eso nos obsesiona a servir de una forma extraordinaria y asegurándonos de ayudarle con cada proyecto con el que nos visita”, indicó Maribel Cruz, gerente de mercadeo de Grupo Cemaco.

A lo largo de estos 45 años, Cemaco ha logrado llegar cada vez más cerca de sus clientes a través de sus 21 tiendas en todo el país y su tienda en línea. También está listo para dar un servicio especializado a los negocios a través de la división de Servicio a Empresas.

En cada paso en la vida se ha incorporado nuevos departamentos y servicios para ofrecer a los guatemaltecos soluciones completas; crearon el programa Puntos Privilegio, el primer programa de lealtad para conocer y consentir a sus clientes, así como el registro de Bodas más grande del país. Cemaco invierte en su equipo y dedica miles de horas a capacitación constante.

Además, activamente apoya a su equipo, a las comunidades guatemaltecas y al medio ambiente, a través de varias iniciativas. Promueve el talento nacional, las creaciones de artesanos y mujeres emprendedoras; está comprometido con la educación de la niñez guatemalteca y la protección de los bosques. Cuenta con la certificación de Sistema B, la cual certifica la operación y su compromiso en cumplir los más altos estándares de sostenibilidad a nivel mundial.