Realizarán viaje de sus sueños

Iniciando la promoción La mecánica de la promoción Vive la experiencia LG con MAX, los novios se acercaron a Tiendas MAX de Majadas, a comprar de un televisor LG Oled de 60 pulgadas, lo que abrió la oportunidad para participar y un mes después llevarse la gran sorpresa.

“Todavía me cuesta procesarlo, aunque ya me la empecé a creer. Conocer una ciudad como Amsterdam y segundo ir a un megaconcierto de Coldplay, es inimaginable”, indicó Marjorie.

La promoción Vive la experiencia LG con MAX estuvo vigente durante marzo, abril y mayo y consistía en realizar compras de Q500 o más en productos LG, y así tener la oportunidad de participar en la promoción un viaje todo pagado para dos personas a la ciudad de Amsterdam y poder asistir al concierto de Coldplay.

“Todavía no me la creo, es increíble tener la oportunidad única en la vida que le puede pasar a una de 100 mil personas. Nuestra cultura está bien arraigada a ser negativos, pero hay muchas bendiciones y no damos el paso adelante para recibirlas, por eso invitamos a todos los guatemaltecos para que participen en las promociones que LG y MAX realizan, porque el próximo ganador puede ser quien está leyendo esta nota”, expresó Gamarro.

Esta increíble experiencia incluye un tour guiado al Museo de Ana Frank, crucero turístico por la bella ciudad y entradas al concierto de Coldplay, de su gira “Music Of The Spheres” World Tour.

“Queríamos dar una experiencia totalmente diferente a nuestros consumidores con nuestros productos, y lo hicimos a través de la música, pensamos en esta legendaria banda como lo es Coldplay y nos también se nos ocurrió llevarlos a una ciudad no tradicional para este tipo de actividades. Estamos felices de ver este cierre espectacular entregando los boletos a estos muchachos soñadores con fe y que les encanta productos LG”, manifestó Jorge Laguardia, relaciones públicas de LG.