Reconocen su contribución para engrandecer a Guatemala

En 1971, dio un paso hacia el mundo financiero al convertirse en Administrador no independiente titular en Banco Industrial. Su capacidad directiva lo impulsó a escalar posiciones y finalmente llegó a ser el Presidente del Consejo de Administración, cargo que ejerció hasta 2020.

“En Banco Industrial estuve por 52 años, de los cuales me toco estar 30 como presidente y no me porte mal (rie), por lo tanto, me siento muy agradecido por haberme elegido y también me siento satisfecho porque maneje el banco con honradez, el dinero es ajeno y se tiene que administrar con mucha prudencia. Es la primera vez que me toca estar en este lugar privilegiado, fue muy emotivo y de orgullo”, comentó el licenciado Torrebiarte Lantzendorffer.

Fuera del ámbito bancario, en 2001 asumió la presidencia de la Junta Directiva de Westrust Bank (International) Ltd. y de Almacenadora Integral, SA. A lo largo de los años, también presidió entidades como Seguros y Fianzas el Roble, S.A., Banco del País, S.A. en San Pedro Sula, Honduras, Banco Industrial El Salvador, S.A. y BiBank Panama, S.A.

Además, el empresario Torrebiarte desempeñó roles clave en las cámaras empresariales más influyentes del país. Fue presidente y director de la Cámara de Industria de Guatemala en el periodo de 1970 a 1975, y posteriormente asumió la presidencia y dirección de la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en 1976 y 1977. Estas responsabilidades le permitieron moldear el entorno empresarial guatemalteco y contribuir al crecimiento económico del país.

“Para Banco Industrial es un honor reconocer a Juan Miguel Torrebiarte, alguien con una trayectoria ejemplar, que para muchos jóvenes pueden ser alguien a seguir”, expresó Luis Lara, director corporativo y gerente general de Banco Industrial.

El Programa Cívico Permanente fue fundada por Banco Industrial el 17 de agosto de 1984, para nutrir, transformar y fortalecer el espíritu cívico entre los ciudadanos guatemaltecos. A lo largo de sus 39 años de existencia, este programa ha jugado un papel fundamental en la promoción de valores cívicos y patrióticos y, en esta ocasión, se ha convertido en el escenario perfecto para rendir tributo a un hombre que ha dedicado su vida a la excelencia y al servicio.