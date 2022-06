Sara Guerrero mostrará las gemas ocultas de Guatemala

Guatemala es un baúl de gemas ocultas, lleno de tradiciones, monumentos ancestrales e históricos, volcanes, montañas, bosques tropicales y sobre todo restaurantes, estilo de vida y muchísima diversión por eso la reconocida marca de wiski escocés de Diageo, Johnnie Walker volteó a ver al país.

“Estamos presentando una nueva campaña con una versión específica para Guatemala, y no podía haber mejor representante chapín que Sara Guerrero, fue un placer trabajar con ella y creemos que el resultado del comercial es excepcional. Bajo nuestro lema histórico de la marca que es Keep Walking, estamos lanzando Take a Walk, que es una invitación no solamente a salir caminando, sino a salir a caminar y descubrir todas esas gemas ocultas que tienen nuestros países y a lo mejor la gente no saben que existen”, expresó Karen Álamo, directora regional de relaciones públicas, influenciadores y promoción para Centroamérica y el Caribe.