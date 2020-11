Tigo lanza plataforma para hacer todos los pagos y transferencias de forma cien por ciento digital

Tigo Pay es una plataforma web donde los comercios y personas podrán recibir y realizar pagos y transferencias con cualquier tarjeta de crédito y débito en el país. Foto Prensa Libre: Cortesía.

Una propuesta tecnológica, innovadora e inclusiva presentaron las empresas Tigo, Visa Internacional, Visanet, Pagadito Group y Tigo Money, con el lanzamiento de Tigo Pay, que conectará financieramente a personas bancarizadas y no bancarizadas.

“En estos momentos cuando se requiere de herramientas que reactiven la economía e incentiven el consumo, y cuando la nueva normalidad genera nuevos retos en la manera en la que se generan transacciones, estamos seguros que Tigo Pay será de gran ayuda para todos los Guatemaltecos proveyendo en una misma plataforma la opción para pagadores y receptores de enviar o recibir dinero”, comenta Luis Julián Ramírez, director de servicios financieros móviles & nuevos negocios de Tigo Guatemala.

Tigo Pay es una plataforma web donde los comercios y personas podrán recibir y realizar pagos y transferencias con cualquier tarjeta de crédito y débito en el país.

Este tipo de transacciones podrán hacerlas las personas particulares, comercio informal que estén bancarizadas y no bancarizadas interactuando con la billetera electrónica Tigo Money.

“La economía informal en Guatemala interactúa día a día con personas bancarizadas que se ven en la necesidad de utilizar dinero en efectivo para poder pagar: pinchazos, parqueos, puestos de mercado, tienda de barrio, tortillerías, comedores, etc. Tigo Pay será la nueva alternativa con la que clientes y comercios lo harán sin el uso de efectivo, ya sean bancarizados o no bancarizados. Con un registro 100% en línea que no lleva más de 5 minutos de manera segura, confiable y accesible”, finalizó Ramírez.

Para poder utilizar este servicio que de momento es exclusivo para Guatemala, tienen que registrarse en www.tigopay.com.gt, donde tendrán que afiliar sus tarjetas de crédito o débito y automáticamente podrán realizar compras en más de mil comercios que se han sumado en los pocos días que tiene esta plataforma de haber salido al mercado.

“Nos sentimos muy complacidos de apoyar a Tigo Pay porque sabemos que será una solución integral de gran beneficio para nuestro país, en especial para los pequeños comercios”, expresó Mario Castrillo, gerente general de VisaNet Guatemala.

Este servicio podrá usarse desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, sin importar la compañía de telecomunicaciones y se pueden afiliar todas las tarjetas de débito y crédito del sistema bancario guatemalteco.