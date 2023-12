Un camino hacia un futuro libre de humo

Este nuevo portafolio de productos está dirigido a aquellos adultos fumadores que desean cambiar a una mejor alternativa que seguir fumando. El producto refleja la evolución de las alternativas libres de humo y destaca por su avanzada tecnología Smartcore Induction System, o calentamiento por inducción, que no utiliza cuchillas ni requiere limpieza.

Con este sistema de calentamiento por inducción, el usuario no tendrá que preocuparse por la lámina de calentamiento, por los restos de tabaco, ni por limpiarlo. La tecnología es más higiénica en comparación con las versiones anteriores del dispositivo.

“IQOS ILUMA está disponible en Guatemala para cambiar la vida de muchas personas. Nuestra meta es que más fumadores adultos, que de otro modo continuarían fumando, cambien a alternativas libres de humo. Desarrollamos las innovaciones tecnológicas para acelerar esta migración, aprendiendo de la historia, para motivar a los usuarios a cambiar, evolucionar y no volver a consumir cigarrillos tradicionales”, expresa María José Morales, gerente de Canal Moderno Centroamérica Norte PMI.

La gama de productos sin humo de PMI, IQOS ILUMA emite en promedio un 95 por ciento menos de sustancias químicas dañinas en comparación con los cigarrillos tradicionales, aunque es importante destacar que el producto no está libre de riesgo.

IQOS ILUMA tiene sus propias unidades de tabaco para calentar por inducción TEREA. Esto significa que no se pueden utilizar unidades de generaciones anteriores de 1Q0s, ya que pueden dañar el dispositivo. Tampoco se pueden utilizar las unidades EREA en dispositivos IQOS de otras generaciones.

“Debido a su sistema de calentamiento por inducción IQOS ILUMA no produce ceniza, ni humo. Asimismo, no hay necesidad de limpiar el dispositivo, por lo que se convierte en una mejor alternativa a los cigarrillos tradicionales. También sabemos que esta nueva tecnología reduce el olor. Cabe destacar que estos dispositivos son exclusivamente para adultos fumadores que continuarán consumiendo tabaco o nicotina. No son para exfumadores o no fumadores, y bajo ningún punto de vista son para menores de edad”, agregó Maria José Morales.

El nuevo IQOS ILUMA está disponible en tres modelos: ILUMA PRIME, ILUMA ONE e ILUMA. Los tres utilizan el Smartcore Induction Systemn pero ofrecen diferentes diseños que se ajustan a las diferentes necesidades de los usuarios adultos También están disponibles accesorios premium para complementar la experiencia de los usuarios.

IQOS ILUMA estará disponible a nivel nacional en los puntos de venta autorizados, nuestras tiendas y a través de nuestra página IQOS.com.