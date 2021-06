Ya está disponible en Guatemala el Ecosistema Xiaomi

Xiaomi ofrece una amplia variedad de productos para facilitar la vida de sus clientes. Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza.

Xiaomi con sede en Haidian distrito de Beijing China, llega al mercado guatemalteco en el 2020 y además de su línea de celulares tiene disponible para sus consumidores routers, scooters eléctricos, aspiradoras, bombillos inteligentes, lámparas de mesa, bocinas, cámaras de video vigilancia entre otros.

“Xiaomi se diferencia de otras marcas porque es muy variada en sus productos, a nivel mundial hay hasta mascarillas inteligentes, es muy reconocida por sus teléfonos, pero además tiene varios productos para tener una casa inteligente”, expresa Alan Bardales, gerente de producto Xiaomi Guatemala.

Esta empresa fue fundada el 6 de abril de 2010 por Lei Jun junto a siete socios que se encontraban en otras empresas. Un año después se presenta en el mercado telefónico con el primer smartphone Xiaomi MI1, que alteró el mercado de los teléfonos inteligentes que era muy ajustado a los de la competencia y tenía un precio de € 260.

A mediados del 2013 hace su aparición la serie Redmi, que consiguió más de 9 millones de reservas de compra, convirtiendo en el dispositivo más vendido para esa época esta serie vendió más de 18.7 millones de unidades entre el Mi1 y el Redmi.

El 2014 fue el punto de partida de la creación del ecosistema Xiaomi, cuando comenzaron a fabricar las pulseras inteligentes Mi Band, los purificadores de air. En ese año, esta empresa china vendió más de 61 millones de Smartphone.

“Xiaomi tiene cuatro tipos de routers, el más básico es con tecnología wifi5 y los otros wifi6, esta última es una tecnología nueva, que optimiza el 30 por ciento más el rendimiento de conectividad, podemos conectar hasta 248 dispositivos vinculados, ideal para crear nuestro Smart home”, comentó Estefania Castillo, ejecutiva trade marketing de Xiaomi Guatemala.

En el 2016 incursionan en el mundo con la fabricación de la gama más Premium, la Mi MIX, que fascinó con su innovador diseño, los biseles en la parte frontal fascinó a los consumidores. Dos años después Xiami siguió batiendo record en ventas, con sus dispositivos móviles y el hardware de su plataforma IoT, -internet of Things-, traducido como el internet de las cosas.

Esta empresa china ha logrado consolidarse en los mercados mundiales no solo por la calidad de sus productos, también por sus precios accesibles, pero Xiaomi no es solo telefonía, también tiene a disposición de sus clientes portátiles, tables, televisores, scooters eléctricos, aspiradoras y un amplio catálogo que incluye bombillos inteligentes, lámparas de mesa, bocinas, etc.

“El scooter Xiaomi 1S nos permite llegar a 25km por hora, la batería ofrece un rendimiento de hasta 30km, cargada al cien por ciento, esta batería se carga completamente en 4 horas. El Pro2 ofrece hasta 45 km con la batería completa en su carga, puede llegar a 25km por hora”, dijo Steven Catalán, ejecutivo y capacitaciones Xiaomi Guatemala.