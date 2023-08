Visas H-2B: Cómo solicitar las visas de trabajo temporales para trabajar en Estados Unidos

En el caso de las visas H-2B, permite que los empleadores estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos lleven extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura.

El programa de visas H-2 de Estados Unidos permite que las personas puedan trabajar legal y temporalmente en el país norteamericano en sectores de agricultura, construcción, silvicultura, jardinería y otros tipos de industrias. Este se divide en visas H-2A para trabajos agrícolas temporales y en visas H-2B para trabajos temporales no agrícolas.

Los empleadores interesados en contratar a trabajadores con estatus H-2B deben cumplir una serie de requerimientos para sondear el mercado laboral estadounidense. Deben demostrar que no hay suficientes trabajadores que estén “capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados” para realizar el trabajo temporal, por lo que solicitan un potencial trabajador extranjero.

“Emplear trabajadores H-2B no afectará adversamente los sueldos y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados en tareas similares”, se lee en el sitio web de U.S. Citizenship and Inmigration Services (USCIS), la agencia gubernamental que supervisa la inmigración legal a Estados Unidos.

El empleo deberá ser por un tiempo limitado, como una necesidad que ocurre una sola vez o que tiene carácter temporal o intermitente.

Si el empleo ocurre solo una vez, el peticionario debe demostrar que no ha contratado trabajadores para realizar el servicio o trabajo antes y que no necesitará a más en el futuro.

Si es por temporada, se debe demostrar que está relacionado con la temporada del año por uno o varios eventos. No se considera de temporada si el trabajo es impredecible o si es por periodo de vacaciones de empleados anteriores.

Si es por necesidad intermitente, se debe demostrar que no ha empleado a trabajadores permanentes o a tiempo completo antes y que en ocasiones necesita personas que realicen estos trabajos en plazos cortos.

“El periodo de estadía máximo en la clasificación H-2B es de 3 años. Una persona que haya tenido el estatus de No Inmigrante H-2B durante un total de 3 años debe salir de los Estados Unidos por un periodo ininterrumpido de 3 meses antes de solicitar readmisión como No Inmigrante H-2B”, especifica la USCIS.

Cómo solicitar las visas de trabajo H-2B

Para solicitar este tipo de visas, es importante que un empleador estadounidense o un agente siga los sientes pasos: