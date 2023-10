Volcano Innovation Summit 2023: Probar, medir, modificar y ejecutar de nuevo, una de las estrategias en busca del éxito en el emprendimiento

En esta entrevista cita ejemplos y estrategias para buscar que el emprendimiento sea exitoso. Uno de estos, es analizar el mercado, probar, medir, modificar y ejecutar de nuevo.

¿Cómo emprender en un mercado competitivo y enfrentando la escasez de talento humano en algunos giros de negocio?

Es un tema que tiene mucho que ver con empresas que están tratando de ubicar nuevo recurso humano, pero en realidad es muy difícil conseguir recurso especializado.

En países, como varios de Centroamérica, en Estados Unidos, incluso algunos de Latinoamérica, los porcentajes de desempleo son de un dígito, es decir menos del 10%, pero el porcentaje de desempleo no está forjado por grandes profesionales y por eso las grandes migraciones de profesionales en los países que tienen menos oportunidades.

La idea es ver estrategias que las compañías deben desarrollar para mantener a esta persona dentro de su empresa, por ejemplo, manejar la competencia de talento sin salir de los niveles salariales que nos conviertan en un producto inviable, sino viendo cómo desarrollar las habilidades con las personas que tenemos internamente y prepararlos, cómo mantenerlos en la empresa y cómo manejar estos costos de reclutamiento y capacitación por la rotación que se nos presenta en el mercado. Pero también otro proceso es analizar cómo utilizo la automatización y la tecnología.

También hay que tomar en cuenta que muchas personas no se mueven por dinero, por lo que el liderazgo en la compañía se vuelve fundamental para tener personas que quieran trabajar y tener una cultura organizacional que sea atractiva. Hemos visto empresas que han puesto área de entretenimiento, o como integrar a la familia, un entorno social agradable para las personas con la finalidad de que moverse le cueste mucho y se trabaje con ellas a largo plazo.

¿Cuáles son los retos claves que tienen estas empresas?

Para entender las experiencias de este tipo de organizaciones, que están en un proceso de emprendimiento y necesitan un talento humano fundamental para ello, algunos de los retos son las regulaciones. Se debe analizar cómo entro a un mercado sin caer en penalidades y quién me puede ayudar a conocer las regulaciones, porque a veces uno peca por desconocimiento.

No se debe obviar la seguridad y tecnología, ya que muchos emprendimientos tienen que ver con soluciones que se adaptan al llegar al mercado de una manera digital, incluso las empresas más antiguas del mundo exponen mucho sus datos a los hackers, pero para ello los recursos que pueden ser difíciles de conseguir.

También son importantes en el recurso humano y el nivel de mercado observar con quién voy a competir y qué tan innovador o diferenciador voy a ser. Es decir, cómo puedo ser diferente en un mercado donde ya está abordado con otras soluciones, y cómo complementar una solución diferente para un grupo clientes.

Otro punto que a veces nos afecta es tener grandes ideas y no poder ejecutarlas por lo que el financiamiento es muy importante, cómo conseguirlo, dónde me puedo apoyar, así como la experiencia del cliente, para que sea repetitivo y no sea cliente de una sola vez.

¿Cómo emprender en un mercado competitivo?

Voy a mencionar cinco aspectos.

El primero es comprender y analizar el mercado, porque nos ayuda a saber si realmente tenemos una competencia para ofrecer, a quién vamos a llegar, si esas personas tienen el acceso, si podemos darle algo. Es decir, montar una tintorería o una lavandería para emprender en una zona donde no hay agua sería algo espectacular, pero si lo hace en otra zona posiblemente no se van a tener clientes.

El segundo es identificar las oportunidades, es decir es mucho más fácil vender el agua del desierto que vender agua frente al río, entonces es importante identificar si el producto que tengo puede estar ahí y que enfoque innovador tiene, porque si no simplemente voy a entrar en un mercado en donde la única guerra que tengo es el precio.

El tercero es desarrollar una visión clara.

El cuatro, tener un plan de acción.

Y el quinto es implementar, probar, medir, modificar y volver a ejecutar.

Esto se convierte en un ciclo, un plan de acción, una vez teniendo la visión, cómo atacar y cómo llegar a cumplir mi visión. Y como decía Henry Ford: prueba, mide, ejecuta y vuelve a probar. Hay mucho desgaste en esa parte, pero si no pruebas y no mides, no sabes si estás mejorando, y eso fundamental para poder hacer un emprendimiento de manera exitosa.

¿Cómo hacer la búsqueda de estrategias innovadoras y enfoques prácticos para enfrentar desafíos?

La tecnología es un punto fundamental en todo el desarrollo de una nueva organización, va mucho más allá de lo que conocemos y de lo que sabemos. Cuando hablamos de una persona, para poner un ejemplo muy básico, que quiere manejar un restaurante pareciera que lo más importante es la cocina, pero la realidad es que la tecnología se vuelve fundamental porque la tecnología nos abre fronteras.

Si no usas tecnología te conviertes en una persona que solo le puede vender a tus fronteras y estas se limita a la cantidad de personas que entran en ese centro comercial o a tu negocio, pero hay competencia que llega mucho más lejos con el uso correcto de la tecnología en estos puntos:

Uno, con ello se logra adaptar mucho más fácil a las regulaciones. Dos, se tiene un mercado amplio al que llegar, tanto para contactar con proveedores como para contactar clientes. Tres, se tiene un análisis más completo del mercado. Y, cuatro, se tiene una gama mucho más amplia de soluciones que comercializar.

Pero muchas veces no conocemos la tecnología, o cómo utilizarla a nuestro favor, pero para eso empresas y organizaciones en el mercado pueden ayudarnos.

¿Cómo visualizar esa opción del uso de la tecnología?

Cuando creamos una organización nos pasa algo que viene desde nuestros ancestros, por llamarlo así, uno dice, por ejemplo, “voy a montar un bufete de abogados” y la primera pregunta que surge es ¿y dónde lo voy a montar? y ya estamos pensando en los metros cuadrados y en un sitio físico. Hoy no es así para ese tipo de negocio, sino que deberíamos pensar más en cuál es el mercado al que va a llegar, qué problema está teniendo mi cliente, cómo me comercializa digitalmente y cómo entrar al mercado de una manera innovadora, porque, por ejemplo, ya nadie va caminando por los edificios de oficinas buscando quién lo va a atender, si no que entra a una web, y ya no quiere desde un inicio tener que llegar a una oficina sino atención virtual o digital para solventarle sus problemas, incluso a las nuevas generaciones no les gusta hablar, sino que les gusta chatear.

No tengo que pensar en una caja registradora sino una cuenta bancaria que permita recibir pagos digitales. Son conceptos que no muchas personas tienen en su mente, pero sus clientes sí.

Es fundamental para arrancar un emprendimiento cambiar nuestra forma de ver por dónde voy a iniciar mi negocio. Para que tengamos una idea, más de 40% de las ventas de los restaurantes en la actualidad es a domicilio, quiere decir que es más importante tener una cocina con capacidad de entrega a domicilio, un sitio, y una forma en la que la comida te llegue caliente y no tanto incrementar el número de mesas.

¿Cómo superarlos esos desafíos?

Ser creativos. Trabajar en equipo y mantenernos creativos, para mejorar la eficiencia, reducir costos, pero obviamente depende del modelo de negocio. También tener la habilidad de poder tomar decisiones inteligentes, por eso la tecnología, el manejo de los datos, la inteligencia artificial nos ayuda a tener este tipo de soluciones. Se puede buscar la automatización de procesos, y esos son puntos que parecen pequeños, pero nos ayuda a resolver muchas cosas. Por ejemplo, en un restaurante una persona tiene la capacidad de atender un pedido cada 5 minutos y puede llegar a 20 o 25 pedidos por hora, y así tiene que ser su capacidad de cocina y de entrega, pero a través de una aplicación puede recibir 10 pedidos por minuto entonces la capacidad de cocina y de entrega tiene que ser mucho más grande, y todo eso funciona cuando ya me automaticé.