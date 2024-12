“Yo no tengo ningún problema y creo que todo se va a aclarar”: Marco Livio Díaz habla de su situación en la SAT

Este lunes 16 de diciembre el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, estuvo participando en una actividad pública, y aprovechó para aclarar diferentes situaciones en su actividad que generaron una crisis interna a principios de este mes, y que por dos semanas guardó silencio.

Durante un evento sobre la presentación de los resultados de la economía 2024 convocada por el Banco de Guatemala (Banguat), el jefe de la SAT respondió varias preguntas sobre su situación actual en el cargo, así como los allanamientos en una oficina de defensa tributaria representada por sus dos hermanos y que está ubicada en zona 15.

También se refirió al proceso del caso denominado B410 que involucra a una red que cometió defraudación tributaria y que la SAT presentó las denuncias ante el MP y que coincide con unos allanamientos y detenciones realizadas este lunes.

“No tengo ningún problema”

En el caso B410, el administrador tributario aclaró que fue la misma SAT la que presentó las denuncias al Ministerio Público, “y yo como funcionario público estoy sujeto a la ley y a cualquier investigación, pero debe ser una investigación objetiva”.

Díaz Reyes afirmó que "con eso no tiene ningún problema, y que todos deben respetar la ley y someternos a ella, y solo he dicho que tiene que ser objetiva la investigación y no tengo nada que ocultar, ni yo, ni mi familia. Estamos tranquilos y esperamos que todo se aclare”.

Sobre su retorno a la SAT

El jefe de la SAT estuvo ausente por varios días al mando de la dirección y en su lugar fue ocupado por Armando Gabriel Pokus Yaquián, como superintendente designado.

“Yo tomé -vacaciones- apenas cinco días. El miércoles (4 de diciembre) cuando comenzó mis vacaciones estuve en la superintendencia, después de los hechos, necesitaba tiempo para hablar con los abogados. Estando de vacaciones siempre estuve en la superintendencia coordinando los esfuerzos por que estamos a fin de año que hay muchas cosas que exigen estudiarlas y aprobarlas posteriormente”, declaró Díaz Reyes.

Indicó que aprovechó para conversar con los abogados y “yo creo que todo se va a aclarar”.

En todo caso, dijo que esperará los resultados de las investigaciones “y que todo salga a luz” y reiteró que la SAT ha sido querer parte del proceso, pero que no se ha podido, y está en curso un amparo para que no exista interferencia en la labor del administrador tributario, por lo que espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo conozca el próximo miércoles.

Avances del caso B410

Al preguntarle sobre los avances sobre el caso B410, afirmó que continúan trabajando con la Fiscalía de Delitos Económicos, y ellos requirieron incrementar las auditorías que ya se están concluyendo. En ese sentido, ha sido un trabajo bastante grande, y se han entregado cinco (informes) de las compañías más grandes y se continúan trabajando para concluir otras y presentarlas.

Al respecto reiteró que hay varios equipos de diferentes intendencias y gerencias involucradas en las auditorías.

Sobre las detenciones ocurridas durante la mañana, explicó que hay un notario que está involucrado en los registros y desconoce aún sobre los otros capturados.

Cronología