“Acepto y reconozco mi error”: diputado Javier Hernández se pronuncia, pero omite aclarar si llegó o no ebrio al Congreso

“El día de ayer ocurrió un desafortunado suceso en las instalaciones del Congreso de la República en el cual me vi involucrado. No busco dar excusas o pretextos. Acepto y reconozco mi error y mi mal actuar”, dice el comunicado que el diputado compartió en sus redes sociales.

Hernández, que actual es jefe de bancada, se excusó con los diputados, el personal e incluso con los periodistas que cubren la fuente del Congreso. Además, se puso a disposición de la Junta Directiva, la cual debe analizar este tipo de casos y podría sancionarlo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Legislativo.

Diputado Javier Hernández reacciona

El diputado Javier Hernández finalmente externó una disculpa a sus votantes y su familia. No obstante, el congresista no aclaró si llegó o no en estado de ebriedad, tal como lo señalaron otros diputados y visitantes, quienes le gritaron en los pasillos del recinto.

¿Será sancionado?

El secretario de la Junta Directiva del Congreso, Aníbal Rojas, declaró a los medios un día después del incidente, que primero se verificarán los videos que circulan en las redes sociales. “Creo que tenemos que empezar por eso para ser objetivos con la información y para el análisis”, indicó.

Rojas insistió en que la directiva solo dispone de las imágenes y que los señalamientos de Hernández estaba bajo efectos de licor, son solo suposiciones.

“No me quiero anticipar, es algo que en su momento, si lo considera la Junta Directiva, pues lo tomará en cuenta. Hoy por hoy son solo chismes que circulan en redes sociales”, respondió ante la consulta de periodistas.

Además, los periodistas cuestionaron cuál será la aplicación del reglamento, a lo que Rojas respondió: “Sí, pero estamos presumiendo. Lo primero que tenemos que hacer es verificar esa información”.