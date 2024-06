La profesionalización de artistas a escala universitaria en Guatemala da sus primeros frutos: la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos (Esa-Usac) cumplió en abril último 18 años, mientras que la escuela artística de la Universidad Galileo, la más longeva en esta modalidad, cumplió dos décadas este año.

La Universidad Da Vinci, que suma a su estructura la Facultad de Música y Artes, comenzó a operar en 2012. Los pasos son cortos, pero llenos de optimismo. Durante los últimos cinco años, estas universidades han graduado a profesionales en carreras de Artes Visuales, Música, Cine, Escultura y Teatro.

Según registros brindados por las instituciones, las tendencias de estudio suelen ser más alentadoras al inicio de la carrera, cuando se inscriben más personas de las que se gradúan.

Al menos en la Universidad Galileo se han graduado 132 estudiantes desde 2019. En estos últimos cinco años, la Universidad Da Vinci ha graduado a sus primeros 11 cineastas, mientras la Esa-Usac ha graduado a 26 alumnos en Artes Visuales con especialización en escultura y pintura.

Poco más de 169 estudiantes podría ser un número corto, considerando algunas de las carreras, pero se trata de una cifra alentadora para cualquier creyente de los aportes artísticos, en especial en un contexto acostumbrado a ningunear o subestimar las expresiones artísticas.

“Guatemala está urgentemente necesitada de personas con valores estéticos. Evitarían los conflictos sociales que vemos permanentemente”, asegura Günther Meléndez, director de la Escuela Superior de Arte de la Universidad Galileo.

Cine es una carrera universitaria que llama la atención de nuevos estudiantes cada vez más. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El director de la Esa-Usac, Igor Sarmientos, establece que los artistas aportan información y sensibilidad. No obstante, él y Meléndez coinciden en que los imaginarios son el verdadero reto de las artes en Guatemala.

“Es cierto que en países como el nuestro el arte no puede ser prometedor económicamente para una persona. ¿Por qué? Porque no ha interesado mucho al Estado y otras instituciones, ya que no es algo que genere dividendo o riqueza, lo cual es una equivocación”, dice Sarmientos.

Uno de los retos identificados por la Universidad Da Vinci en las carreras de arte se relaciona con una baja en el estudiantado femenino. En respuesta se han implementado nuevas estrategias.

“Estamos tratando de integrar becas para mujeres en el área de Cine y Producción Audiovisual. No solamente en las zonas urbanas o la capital, sino en diferentes municipios y departamentos”, comparte Jacobo Nitsch, director de la Facultad de Música y Artes de la Da Vinci.

En la Esa-Usac, por otro lado, se reporta que la mayoría de estudiantes son mujeres.

Más allá de la paridad de género y aunque la universidad más antigua de Guatemala haya abierto una escuela para el arte hasta hace 18 años —y a pesar de que en la actualidad existen “solo” tres de estas a nivel formal en el país—, los futuros artistas del país encaran un panorama desafiante, aunque no imposible.

Transformación de las licenciaturas

¿Qué oferta de estudio tienen entonces las nuevas generaciones de artistas? Un denominador común, al menos entre las universidades Galileo y Da Vinci, es que en el discurso de los encargados de las carreras artísticas se hace hincapié en la supervivencia económica de los estudiantes a partir de saberes que no solo son artísticos.

“Para nuestros programas estudiamos la parte tecnológica y de formación integral, para que el artista sea capaz de operar con sus propios negocios. Incluso muchos estudiantes ya venden sus obras a nivel de mercado digital”, señala Meléndez.

Por otro lado, desde la Universidad Da Vinci se entiende la carrera como una oportunidad para desarrollar iniciativas propias de empresarialidad. “Tratamos de estar apoyando a que los estudiantes tengan habilidades para la vida, ya sea como un emprendimiento propio o pequeño, pero que puedan empezar a vivir de lo que hacen”, asegura Nitsch.

En su única carrera de arte, la Universidad Galileo se distingue por ofrecer un promedio de 11 cursos asociados a Mercadeo, Comunicación Digital, Empresarialidad y Administración.

En la Da Vinci se ofrece un promedio de cuatro clases relacionadas con estas materias en cada una de sus tres carreras, mientras que la Esa-Usac ofrece las dos mismas cátedras para sus cuatro carreras —Comunicación y difusión de artistas y Administración y gestión artística—, según un rastreo de los pénsum en cada sitio web de las instituciones mencionadas.

La carrera de artes visuales con enfoque en pintura puede ser de las más caras de estudiar debido a los materiales y sus especificaciones. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Otro de los desafíos que aún sostienen las carreras de artes está relacionado con el costo de los materiales.

Mientras que Nitsch asegura que carreras como cine implican el coste de equipos tecnológicos no accesibles para todas las personas, Sarmientos subraya que todos los insumos para el estudio de Música, Escultura o Pintura suelen ser muy caros.

Aunque no se ha mencionado, es crucial señalar el talento en la formación universitaria. Sarmientos asegura que la mezcla de este con buenas técnicas es relevante y fructífero en las carreras.

Al pedirle un ejemplo, cuenta sobre un egresado de esa casa de estudios que actualmente elabora un mosaico romano de 144 mil piezas con la forma del escudo de la Universidad de San Carlos.